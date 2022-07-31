سيارات مستعملة بالسعودية لمحدودي الدخل بأقل من 11 ألف ريال

سيارات مستعملة بالسعودية لمحدودي الدخل، مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السعودية بالتحديد في الفترة الأخيرة، بدأ يلجأ الجميع لشراء السيارات المستعملة المعمرة وأسعار السيارات المستعملة في متناول يد الجميع وسعرها رخيص لمحدودي الدخل، واليوم سنتحدث عن أقل سعر لبيع المركبات المستعملة بـ عشرة آلاف ريالسعودي، ومن السيارات التي سنعرضها عليكم اليوم هيونداي ألنترا موديل سنة 2016 وسعرها كاش 17 ألف ريال، وتويوتا كورولا موديل سنة 2013 وسعرها كاش عشرة آلاف ريال.

حيث أن السيارة تويوتا كورولا من الموديلات الخليجية التي تتحمل جميع أنواع الطرق في المملكة العربية السعودية وتعد بأن أمكانيتها عالية في كل شيء، أما بالنسبة للسيارة هيونداي ألنترا من السيارات الفخمة التي يمكن الأعتماد عليها في جميع أنواع المشاوير الشاقة، وبها أمكانيات عالية تناسب جميع الفئات العمرية، لذا سنوضح لكم كل ما يخص السيارات المستعملة وبأسعار مخفضة.

سيارة هيونداي ألنترا 2016 بالسعودية للبيع:

تعد السيارة هيونداي ألنترا من أفضل أنواع السيارات المعمرة في السعودية لأنها تتحمل الطرق الصحراوية الصعبة، والسيارة متواجدة في مدينة الخفجى.

ومن مميزات السيارة بأن بها جميع الخدمات الرفاهية في كل سيارة مثل الحركة الناقلة الخاصة بالسيارة أوتوماتيكي، والزجاج الأمامي كهربائي وكذلك الزجاج الخلفي.

أما بالنسبة للهيكل الخارجي للسيارة فهو الأصلي باللون الرمادي، والسعر كاش أو تقسيط بـ17 ألف ريال سعودي.

بينما قراءة عداد الممشى للسيارة فقد سجل 39999 كيلو مترات.

بالإضافة إلى وسائل أخرى مثل مرايات كهربائية، والشاشة باللمس، كما يوجد بها بلوتوث وأضوية ليد لونها زيتوني، ومن وسائل الأمان أكياس هوائية.

في حال أعجبتكم المركبة هيونداي ألنترا يجب الاتصال على الجوال الماثل أمامكم.

سيارة مستعملة للبيع تويوتا كورولا 2013:

السيارة تويوتا كورولا من الطراز الخليجي لتحمل جميع أنواع الطرق، وهي متواجدة في مدينة الخفجى، وسعرها كاش عشرة آلاف ريال سعودي، وحالتها ممتازة بدون حوادث أو خدوش بالهيكل، واللون والهيكل الأصلي ولونها أبيض.

بالنسبة للسيارة من الدواخل فرش جلد، أما عن سنة صنعها 2013، ويوجد بها أمكانيات عالية مثل الحركة الناقلة للسيارة أوتوماتيك، والمرايات كهربائية، كما يوجد داخل السيارة مكيف.

العداد الخاص بالسيارة سجل قرائته 69999 كيلو متر.

للمزيد من معرفة إمكانية السيارة الأتصال على الهاتف الخاص بالبائع.

للبيع سيارة تويوتا كامري:

متاح للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة سنة الصنع 2018 للبيع في رأس الخفجي.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 32000 ريال سعودي.

تأتي السيارة تويوتا كامري بطراز أوتوماتيك Grande 298.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.