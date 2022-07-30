نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية toyota fortuner 2022 أفضل إختيار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية toyota fortuner 2022 نعرضه لكم اليوم كما هو معلن عنه من التوكيل الرسمي داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعد السيارة أفضل إختيار من بين كل سيارات تويوتا داخل المملكة، وتجدوها لدى عبداللطيف جميل بسعر يبدأ من 119,025 ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية toyota fortuner 2022 أفضل إختيار

تشمل سيارة فرتشنر 2022 العديد من المواصفات التي يبحث عنها العملاء في السعودية، وهي تعتبر من أفضل السيارات الرياضية التي تناسب إحتياجاتهم، فهي تقدم لكم تجربة آداء مميزة مع الراحة القصوى أثناء القيادة في المدن أو الطرق الصحراوية، وتتناول سويًا في النقاط التالية أسعار كل الإصدارات منها بكل التفاصيل.

تويوتا

تتسم اسعار سيارات تويوتا السعودية بملائمتها وتماشيها مع مختلف العملاء، فيوجد من السيارة إصدارات مختلفة بأسعار متفاوتة، حيث وصلت الإصدارات منها إلى 6 إصدارات، ومتاح منها 4 ألوان تبث روح الفخامة في مالكها، فنجد منها اللون الأسود أتيتيود، وأبيض لؤلئي، وفضي معدني، ورمادي معدني.

تويوتا فورتشنر

في التالي نوضح كل مواصفات الإصدار الأول من السيارة toyota fortuner 2022:

موتور 4 سليندر، بقوة 164 حصان، وبسعة 2.7 لتر.

عزم الدوران الأقصى في السيارة بمعدل 245 ن.م.

السيارة من فئة سيارات الدفع الخلفي، وهي تضم ناقل سرعات أوتوماتيك، يتم من خلاله التحكم في سرعة السيارة والإختيار من بين 6 سرعات مختلفة.

كفاءة إستهلاك الوقود في السيارة هي 10.7 كم/لتر، وتأتي بسعة خزان 80 لتر.

الأبعاد طول – عرض – ارتفاع (مم): 4795 – 1855 – 1835

7 ركاب (شاملة السائق)

toyota fortuner

سعر السيارة fortuner 2022 يتم تحديده بناءًا على الإصدار وما يضمه من مواصفات، لذا تجدون أسعار مختلفة على النحو التالي:

سعر سيارة toyota fortuner GX2 4X2 بالسعودية هو 119,025 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota fortuner GX2 4X4 بالسعودية هو 129,835 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota fortuner GX2 4X4 DIESEL بالسعودية هو 140,185 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota fortuner VX1 4X4 بالسعودية هو 153,180 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota fortuner VX2 PLUS 4X4 DIESEL بالسعودية هو 171,925 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota fortuner VX3 4X4 بالسعودية هو 170,430 ريال سعودي.

سردنا لكم اليوم تفصيلًا سعر إصدارات سيارة فورتشنر 2022 التي يقدمها شركة عبداللطيف جميل للسيارات بأسعار متفواوته، مع مواصفات قوية أدهشت الجميع، وتابوعنا ليصل لكم كل جديد في عالم اسعار السيارات في السعودية.