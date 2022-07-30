قنبلة الطرق الوعره..سيارة تويوتا كأمري الجديدة بمواصفات وسعر خيالي بالمملكة العربية السعودية

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تويوتا كامري الجديدة 2023 تعد Toyota 2023 واحدة من أكثر السيارات شعبية على الطريق في الوقت الحالي، كما أنها واحدة من أكثر موديلات تويوتا موثوقية بدون منافس، وتتميز هذه السيارة ببنية خارجية جذابة ليس له أي تعديلات جديدة مقارنة بالأشكال المعروفة تمامًا ومع ذلك فهو أحد الأشكال التي تجذب وتحدث تأثيرًا كبيرًا. مواصفات سيارة تويوتا كأمري الجديدة يناسب التصميم الخارجي للسيارة مجموعة متنوعة من الأذواق ويعتبر ارتفاعها بالنسبة إلى الأرض مثاليًا لا سيما من حيث المطبات ونقاط التلامس مع الأرض.

مصابيح أمامية للسيارة من أجل إضافة تقنية LED ليلا ونهارا وتقنية DRL ولزيادة حجم إطارات السيارة إلى 19 بوصة.

في الفئات الأكثر تقدمًا تحتوي على عادم مزدوج ويتم الانتهاء من هيكل السيارة بلمسات مصنوعة من الكروم الأسود اللامع.

تم تجهيز السيارة بمرآة كهربائية قابلة للسحب للرؤية الخلفية وزجاج مطر مستشعر للمطر وسقف بانورامي.

تحتوي السيارة على محرك قوي من ست أسطوانات ومتوفر في العديد من الطرز بما في ذلك Nightshade و TRD كما يتم تقديم نوع المحرك الهجين.

تأتي السيارة الآن باللونين الأسود والأزرق وشاشة المعلومات والترفيه بحجم 8 بوصات ومجهزة بشاشة تعمل باللمس.

الحافة مطلية بالكروم ومصنوعة من مواد متينة ويمكن للجذع الكبير المتسع حمل العديد من الحقائب. خصائص تويوتا كامري 2023 فيما يلي مميزات تويوتا كامري 2023: المظهر الخارجي للسيارة مذهل ومثير للإعجاب حقًا. صيانة السيارة جنبا إلى جنب مع أفضل العجلات الرياضية المصنوعة من الألومنيوم هناك فوانيس جديدة للإضاءة. العجلات مقاس 19 بوصة متنوعة ولها أحجام مختلفة. الجزء الداخلي للسيارة فخم حقًا والأزرار الموجودة على عجلة القيادة تجعل من السهل جدًا التحكم في السيارة. يحتوي على شاشة كبيرة بحجم 7 بوصات. الجزء الأمامي من السيارة أسود وهناك أغطية مرايا خلفية سوداء وفيها معدات أمنية عالية التقنية. سعر تويوتا كامري 2023 تختلف أسعار السيارات حسب الفئة والتجهيزات وهي كالتالي: بلغ سعر بيع الجنيه المصري 101 مليون ريال سعودي. بينما تبلغ تكلفة فئة SE حوالي 108 ألف ريال سعودي. يبدأ سعر فئة LE الهايبرد من 112 ألف ريال سعودي. ارتفعت تكلفة فئة الهجين SE إلى ما يقرب من 116 ألف ريال سعودي. تجاوزت تكلفة فئة XLE 100،000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة قنبلة الطرق الوعره..سيارة تويوتا كأمري الجديدة بمواصفات وسعر خيالي بالمملكة العربية السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنبلة الطرق الوعره..سيارة تويوتا كأمري الجديدة بمواصفات وسعر خيالي بالمملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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