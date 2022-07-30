نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى عروض تقسيط سيارات كيا من عبداللطيف جميل بدون مقدم وعلى دفع سداد ميسرة باقل قسط شهرى فى السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوى عروض تقسيط سيارات كيا من عبداللطيف جميل ، في الوقت الحالي يتم توفير مجموعة متنوعة من عروض التقسيط على سيارات كيا من خلال شركة عبد اللطيف جميل للسيارات والتي بدأت منذ شهر مايو ومستمرة حتى الآن، كما أن تلك العروض تتمتع بعروض التقسيط على فترة سداد تصل لحوالي 60 شهر دون الحاجة إلى دفعة مقدم.

ويتم الحصول على كافة موديلات سيارات كيا الجديدة في السعودية لهذا العام بأسعار جيدة تناسب الجميع، وسوف نقدم لكم أفضل عروض تقسيط سيارات كيا من خلال شركة عبد اللطيف جميل.

اقوى عروض تقسيط سيارات كيا من عبداللطيف جميل

دائماً شركة عبد اللطيف جميل تعمل على تقديم مجموعة قوية من عروض تقسيط سيارات كيا بدون مقدم وعلى دفع سداد ميسرة ومن السيارات المقدم من ضمن عروض تقسيط عبد اللطيف جميل على سيارات كيا ما يلي:

سيارة كيا ريو 2022

تتمتع السيارة بكثير من المواصفات الإيجابية منها الاقتصاد في استهلاك الوقود والاستمتاع بقيادة ممتعة، تمتلك مساحة جيدة للركاب وأمتعتهم إلى جانب احتوائها على وسائل التكنولوجيا والترفيه.

تعتمد على محرك تبلغ سعة 1.6 لتر رباعي الاسطوانات تصل قوته إلى 120 حصان مزود بناقل حركة أوتوماتيكي متغير ويتميز بقدر معقول من الطاقة لسيارة صغيرة الحجم، يبدأ سعر السيارة من 54.890 إلى 62.590 ريال سعودي، الدفعات الشهرية 1.341 ريال وفترة سداد 60 شهر.

سيارة كيا بيجاس 2022

تحتوي السيارة على مجموعة من المواصفات فهي تمتلك محرك تصل سعة 1.4 لتر يعمل على توليد قوة تبلغ 95 حصان، كما إنه مزود بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، ويبلغ معدل استهلاك السيارة للوقود 17.8 كم/ لتر.

بالإضافة إلى أنها مصممة بتصميم خارجي أكثر من رائع فهي تتسم بصغر حجمها يتم الحصول على السيارة من خلال عروض عبد اللطيف جميل بدون مقدم وقسط شهري 1.025 ريال وفترة سداد 60 شهر.

سيارة كيا سونيت 2022

سيارة عائلية من نوع الدفع الأمامي للعجلات بمحرك ذات حجم 1.5 لتر مكونة من 4 أسطوانات تولد قوة 115 حصان مزودة بناقل حركة أوتوماتيك تستهلك من لوقود البنزين معدل استهلاكها للوقود 17.3 كم/ لتر، تأتي بسعر يبدأ من 74633 ريال سعودي الدفعة الأولى 7.646 ريال ودفعة أخيرة 22.390 ريال سعودي ومدة سداد 60 شهر.