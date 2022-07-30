نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ ياباني جديد.. تويوتا كراون كروس اوفر 2023 الجديدة اسعارها ومواصفاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا كراون كروس اوفر 2023 أخيرًا أعلنت سوق المملكة العربية السعودية للسيارات الجديدة عن سعر ومواصفات سيارة تويوتا كراون 2023 والتي تنتمي إلى فئة سيارات الكروس أوفر المتطورة، حيث تم تقديم السيارة بمحركين من المحركات الهجينة والعديد من وسائل الترفيه والحماية والأمان التي تجعل السيارة واحدة من أفضل السيارات حول العالم، كما أنها تتميز بهيكل خارجي جذاب مناسب لفئة الشباب إلى حد كبير جدًا، وسنوضح كل مواصفات السيارة وكل ما يخصها عبر سطور المقال.

إمكانيات سيارة تويوتا كراون 2023 ومميزاتها

محركات سيارة تويوتا كراون 2023

تم تقديم نوعين من المحركات الخاصة بسيارة تويوتا كارون الجديدة ويتميز المحركين بكل مما يلي:-

1. المحرك الأول سعته تبلع2400 سي سي وهو محرك من النوع الهايبرد ويتكون من أربع أسطوانات وعدد أحصنته 345 حصان ويعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات.

2. بينما المحرك الثاني فسعته تبلغ حوالي 2400 سي سي ويقترن بمحركين كهربيين قوة دفع كل منهما حوالي 340 حصان.

مواصفات تويوتا كراون 2023

مقاس جنوط عجلات السيارة يتراوح بين 19 إلى 21 بوصة بينما يبلغ مقاس شاشة الوسائط لعرض الترفيه حوالي 12.3 بوصة وتعمل باللمس بينما شاشة العدادات الرقمية تبلغ 12.3 بوصة.

النظام الصوتي الذي تعمل به السيارة هو نظام JBL ويتكون من 11 مكبر صوتي والمقصورة الداخلية واسعة والخامات المصنوع منها مكوناتها عالية الجودة حيث أن مقاعد الصف الأول مصنوعة من الجلد.

السيارة تحتوي على أنظمة تكييف وتدفئة وتهوية في الصف الأول من السيارة وتحتوي على فتحة كبيرة للتهوية وغطاء المحرك مرتفع ومناسب وصندوق الحقيبة الخلفي واسع ومناسب.

تحتوي السيارة على فتحة من السقف بانورامية مصنوعة من الزجاج الغير قابل للكسر كما أنها مزودة بعازل قوي للصوت وقدرة كبيرة على امتصاص الصوت وعدم إدخال الضوضاء إلى داخل السيارة.

مقاعد السيارة مصنوعة من قماش SofTex الغير قابل لامتصاص الأتربة وسريع التنظيف.

سعر تويوتا كراون موديل 2023 في السعودية

نظرًا لأن السيارة لا تزال جديدة تمامًا فإنه لم يتم الكشف بشكل رسمي عن سعر السيارة ولكن وفقًا لبعض التوقعات والتسريبات بشأن سعرها في سوق المملكة العربية السعودية وقد تم توفير فئتين من السيارة وأولهما الفئة القياسية إكس إل إي فسعرها قد يبدأ من 150 ألف ريال سعودي أما سعر الفئة البلاتينيوم وهي الفئة الثانية فسعرها قد يبدأ من 187 ألف و775 ريال سعودي.