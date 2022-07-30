نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات مستعملة تويوتا شيفروليه كيا هيونداي والأسعار في متناول الجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة للبيع سيارات مستعملة تويوتا شيفروليه كيا هيونداي والأسعار في متناول الجميع، تتوفر بمدينة ينبع للبيع سيارة هيونداي النترا 2013 مشت ثلاثمائة ألف كم، البودي بحالة الوكالة باستثناء رشوش تجميلية بسيطة، محرك بنزين 4 سلندر سعة 2000 سي سي بقوة 156 حصان والقير أوتوماتيك، الموتور والجير والمكيف على الشرط. المواصفات: مقاعد مخمل، حساسات ركن خلفية، جنوط 16 بوصة، ليد، دخول ذكي، فتحة سقف، سنترلوك + زجاج كهرباء، مكيف أوتوماتيك، بلوتوث، 4 مكبرات الصوت بالاضافة إلى منافذ للشحن والطاقة. وصل أعلى سوم إلى عشرين ألف ريال.

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تتوفر بجدة للبيع سيارة هيونداي سوناتا 2013 نص فل مشت أكثر من 280 ألف كم بقليل، محرك بنزين 4 سلندر سعة 2400 سي سي بقوة 178 حصان والقير أوتوماتيك، الفحص منتهي منذ سنتين ويوجد بالبودي رشوش متفرقة مع العلم أنه قد تم تغيير كمبروسور المكيف. المواصفات: نظام تثبيت سرعة، اتصال بالبلوتوث، مقاعد جلد، تحكم دريكسون، بانوراما، حساسات خلفيه، مكيف أوتوماتيك، صندوق خلفي كهربائي، كاميرا خلفية، جنوط 16 بوصة، إضاءات ليد. وصل أعلى سوم إلى 20 ألف ريال والسعر المطلوب 25 ألف ريال.

تتوفر بحفر الباطن للبيع سيارة شيفروليه ترافيرس LT موديل 2013 مشت حوالي 150 ألف كم، محرك بنزين 6 سلندر سعة 3600 سي سي والقير أوتوماتيك. المواصفات: مقاعد مخمل مع تحكم كهربائي، مثبت السرعة، تحكم دركسيون، تشغيل بصمة، مكيف متعدد المناطق، دخول ذكي، 6 مكبرات الصوت، مصابيح ليد، حساس كفرات، فرامل مانعة للانغلاق، تقنية التحكم في الثبات والانزلاق، شاشة ترفيه، جنوط، كاميرا وحساسات خلفيه. الاستمارة جديدة والسيارة مسيومة بقيمة 28 ألف ريال.

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توفرت بنجران للبيع سيارة تويوتا مستعملة طراز يارس 2013 مشت أكثر من 300 ألف كم، جميع المحركات على الشرط والبودي بحالة جيدة جداً، وصل اعلي سوم إلى 13 ألف ريال. كما توفر بجدة للبيع سيارة كيا ريو مستعملة موديل 2014 مشت حوالي 103 ألف كم فقط، السيارة بتجهيزات نص فل من المالك الأول، الاستعمال نظيف بودي ومحركات بحالة ممتازة. وصل أعلى سوم إلى 18 ألف وخمسمائة ريال والبيع قريب.

توفرت في آخر عروض حراج السيارات اليوم بمدينة جدة للبيع سيارة شيفروليه كروز فئة LS موديل 2013 مشت حوالي 260 ألف كم، السيارة خالية من الصدمات لا يوجد بها سوى حكات ورشوش خفيفة، محرك 4 سلندر سعة 1800 سي سي والقير أوتوماتيك. المواصفات: تحكم من خلال الطارة في الأوامر الصوتية والمسجل والراديو، تعشيق تيبترونيك 6 سرعات، مثبت سرعة، وسائد هوائية، مرايا كهرباء، بلوتوث، قفل مركزي + زجاج كهرباء، كشافات أمامية، إطارات كروم مقاس 16 بوصة، تحكم عن بعد في قفل السيارة وفتح الشنطة. السعر المطلوب 17 ألف ريال.