سيارات هيونداي وتويوتا استعمال خفيف في السعودية بأسعار 9 ألاف وطالع

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هيونداي وتويوتا استعمال خفيف في السعودية لا يتعدى عداد الممشى 150 ألف ويبدأ ب 30 ألف كم، نعرض مجموعة متميزة لسيارات تويوتا مستعملة وهيونداي مستعملة في السعودية بأسعار رخيصة وبحالات جيدة تبدا بسعر 9 ألاف ريال، لكل مواطن ومقيم في السعودية يبحث عن سيارات مستعملة بدلا من شراء سيارة جديدة بأسعار باهظة في هذه المقالة نعرضها لكم. هيونداي وتويوتا استعمال خفيف هيونداي النترا موديل 2022 مستعملة سيارة سيدان كبير الحجم عائلية، تأتي بمحرك يسع 1600 سيسي وينتج قوة 147 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك ذو 4 أسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة 30 ألف كم.

موقع تواحد السيارة في مدينة سكاكا بحي شلهوب.

السيارة بحالة ممتازة كالجديدة بدون حوادث والدهان أصلي.

تحتوي على مكيف أوتوماتيك، أكياس هوائية، سنتر لوك، ميزة الدخول بدون مفتاح، نظام مانع انغلاق الفرامل، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، نظام ملاحة دقيق، شاشة لمس وسائط، أضوية ال اي دي، راديو، مشغل أقراص ليزرية، مدخل يو اس بي.

سعر هيونداي النترا 2022 مستعملة في السعودية 10 ألاف ريال. تويوتا كامري موديل 2008 مستعملة سيارة سيدان محركها له سعة لترية 2400 سي سي والناقل الحركي الخاص به يدوي ذو 4 أسطوانات و 5 سرعات، يولد تربو 124 حصان وقوة عزم دوران 233 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة 40 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة صبيا بمنطقة الحسيني.

السيارة بحالة ممتازة من الظاخل والخارج لا تشتكي من أعطال أو وجود حوادث سابقة والدهان أصلي.

تحتوي على مكيف هواء، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، راديو، بلوتوث، مدخل يو اس بي، مشغل ام بي ثري، مشغل دي في دي.

سعر تويوتا كامري 2008 مستعملة في السعودية 9 ألاف ريال. هيونداي أكسنت موديل 2019 مستعملة سيارة سيدان كبيرة عائلية أوتوماتيك تعمل على أربع أسطوانات و ست سرعات، يسع محكها من الوقود 1400 سي سي وتنتج قوة 100 حصان و 136 نيةتن. متر عزم دوران.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة 110 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الدمام بمنطقة الاتصالات.

السيارة ممتازة بدون حوادث والدهان أصلي.

تحتوي على فتحة سقف، مقاعد من الجلد، مثبت سرعة، نظام ملاحة، ميزة الدخول بدون مفتاح، سنتر لوك، مكيف، كاميرا مراقبة خلفية، أضوية ال اي دي، أضوية زينون، مشغل أقراص، مدخل يو اس بي

سعر هيونداي اكسنت 2019 مستعملة في السعودية 15 ألف ريال. عمر شويل - جدة سيارات هيونداي وتويوتا استعمال خفيف في السعودية بأسعار 9 ألاف وطالع - ثقفني

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