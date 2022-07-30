إليكم أهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا ذات الكفاءة العالية والمواصفات العالمية

مواصفات سيارة تويوتا كورولا هذا النوع من السيارات هو ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص الذين يهتمون باقتناء أفضل أنواع السيارات، حيث أنها من السيارات ذات الكفاءة العالية والمواصفات العالمية التي أصبحت في صدارة السيارات في الأسواق العالمية، حيث أنها حققت أكثر نسبة مبيعات في عام 2021، ولقد قامت الشركة المنتجة للسيارة بإصدارات حديثة لفئات من النسخة في عام 2022، كما قامت بتزويد وسائل للأمان حتى تحافظ على سلامة الأشخاص في السيارة، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم كل ما يتعلق بهذه السيارة الرائعة.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا

مواصفات سيارة تويوتا كورولا الجديدة هي كالتالي:

جاءت السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 بتصميم فاخر ومميز من الخارج.

وتحتوي على جسم واسع ومصابيح LED وجنوط مصنوعة من سبائك معدنية بقياس 18 بوصة.

ويوجد بها شبكة عريضة يتوسطها شعار تويوتا.

ومن الداخل تتوفر سيارة تويوتا كورولا موديل 2022 بمقصورة أمامية مزودة بعجلة قيادة كثيرة الوظائف.

كما تحتوي على مكيف هواء اوتوماتيك.

يوجد بها زجاج يعمل بالكهرباء في الأمام والخلف.

تحتوي أيضا على شاشة عرض بقياس 2 بوصة بالإضافة إلى مقاعد قابلة للطي أوتوماتيكيا.

كما يوجد بها أيضا زجاج فاميه، وحساسات ركن خلفية، وحساس مطر، ومدخل AUX و USB.

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 بالسوق السعودي

تحتوي السيارة تويوتا كورولا على تسع فئات مختلفة منها وكل سعر منها يختلف عن الأخر، والأسعار هي كالآتي: