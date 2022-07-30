نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليكم أهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا ذات الكفاءة العالية والمواصفات العالمية في المقال التالي
مواصفات سيارة تويوتا كورولا هذا النوع من السيارات هو ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص الذين يهتمون باقتناء أفضل أنواع السيارات، حيث أنها من السيارات ذات الكفاءة العالية والمواصفات العالمية التي أصبحت في صدارة السيارات في الأسواق العالمية، حيث أنها حققت أكثر نسبة مبيعات في عام 2021، ولقد قامت الشركة المنتجة للسيارة بإصدارات حديثة لفئات من النسخة في عام 2022، كما قامت بتزويد وسائل للأمان حتى تحافظ على سلامة الأشخاص في السيارة، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم كل ما يتعلق بهذه السيارة الرائعة.
مواصفات سيارة تويوتا كورولا
مواصفات سيارة تويوتا كورولا الجديدة هي كالتالي:
- جاءت السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 بتصميم فاخر ومميز من الخارج.
- وتحتوي على جسم واسع ومصابيح LED وجنوط مصنوعة من سبائك معدنية بقياس 18 بوصة.
- ويوجد بها شبكة عريضة يتوسطها شعار تويوتا.
- ومن الداخل تتوفر سيارة تويوتا كورولا موديل 2022 بمقصورة أمامية مزودة بعجلة قيادة كثيرة الوظائف.
- كما تحتوي على مكيف هواء اوتوماتيك.
- يوجد بها زجاج يعمل بالكهرباء في الأمام والخلف.
- تحتوي أيضا على شاشة عرض بقياس 2 بوصة بالإضافة إلى مقاعد قابلة للطي أوتوماتيكيا.
- كما يوجد بها أيضا زجاج فاميه، وحساسات ركن خلفية، وحساس مطر، ومدخل AUX و USB.
أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 بالسوق السعودي
تحتوي السيارة تويوتا كورولا على تسع فئات مختلفة منها وكل سعر منها يختلف عن الأخر، والأسعار هي كالآتي:
- الفئة الأولى منها XLl موديل 2022 يصل سعرها إلى 000 ريال.
- الفئة الثانية XLI Executive موديل 2022 تصل إلى 235 ريال.
- الفئة الثالثة تويوتا كورولا اتوماتيك / XLI موديل 2022 تبلغ 235 ريال.
- الفئة الرابعة تويوتا كورولا اتوماتيك XLI Executive MR موديل 2022 يصل سعرها 215 ريال سعودي.
- الفئة الخامسة تويوتا كورولا اتوماتيك GLI MR HEV موديل 2022 يبلغ سعرها 600 ريال سعودي.
- الفئة السادسة اتوماتيك / XLI Executive MR تويوتا كورولا موديل 2022 يصل سعرها 355 ريال سعودي.
- الفئة السابعة تويوتا كورولا اتوماتيك XLI Executive HEV موديل 2022 يبلغ سعرها 195 ريال سعودي.
- الفئة الثامنة تويوتا كورولا اتوماتيك GL MR موديل 2022 تبلغ قيمتها 335 ريال سعودي.
- الفئة التاسعة تويوتا كورولا اتوماتيك GL MR HEV موديل 2022 تبلغ قيمتها 740 ريال سعودي.
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