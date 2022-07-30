نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن أحصل سيارات تويوتا كولار 2022 بالتقسيط….أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات عالمية في المقال التالي

أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات عالمية، يوجد فئة كبيرة من الأشخاص الذيم لا يملكون مبالغ مالية تكفي لشراء سيارة تويوتا كورولا الجديدة بسعر الكاش لذا أتاحت لهم شركة عبد اللطيف جميل كافة عروض التقسيط سيارة تويوتا كورولا تساعدهم في أن تحصل على السيارة بمقدمات مالية بسيطة، وبقسط شهري مناسب للرواتب الشهرية الخاصة بكل شهر، وخلال فترة زمنية كبيرة للغاية تصل حتى خمس سنوات وهذا ما جعل عمليات البحث تزداد يوم بعد يوم للتعرف على عروض التقسيط وما تتمتع السيارة من مواصفات ومميزات، وهذا يمكنك من امتلاك السيارة بكل سهولة بعد التعرف على كل ذلك من خلال مقالنا هذا. أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من أبرز العروض التي يتم تقديمها من قبل شركة عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا كورولا 2022:

بإمكانك الحصول على سيارة تويوتا كورولا 2022 من خلال دفع مقدم يبلغ نحو 164,27 ألف ريال سعودي.

من خلال دفع مقدم يبلغ نحو 164,27 ألف ريال سعودي. من الممكن تقسيط السيارة على مدار 60 شهر قيمة القسط الشهري المتعلقة تبلغ نحو 900 ريال سعودي

يتم القيام بدفع دفعة أخيرة للسيارة قد تبلغ نحو 97,300 ريال سعودي. أهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 سيارة تويوتا كورولا 2022 يوجد بها خزان ذات سعة 43 لتر، ويصل نسبة استهلاك الوقود تبلغ نحو 27.6 بكل لتر.

يوجد بها خزان ذات سعة 43 لتر، ويصل نسبة استهلاك الوقود تبلغ نحو 27.6 بكل لتر. يوجد بالسيارة ناقل حركة أتوماتيك كما أنه يدعم العمل بست سرعات متنوعة.

يوجد في السيارة من الداخل الكثير من وسائل الأمان التي تساعد في الثبات على الطرق الصعبة.

محرك السيارة يبلغ نحو 1600 سي سي ويبلغ قوته نحو 120 حصان.

السيارة يوجد بها فرامل تمنع الانغلاق كما أنها تحتوي على نظام يساعدها في التوازن الإلكتروني.

السيارة تتسارع بالوضع الخاص بالثبات حتى تصل نحو 100 كيلو متر بكل ثانية.

السيارة تتميز بعزم دوران قد تبلغ نحو 154 نيوتن لكل متر، كما أن معدل استهلاك الوقوج قد يصل نحو 5,8 لتر عند السير لفترة 100 كيلو متر.

السيارة يوجد بها نظام مساعدة تتمكن من البقاء على المرتفعات دون أن تتعرض لأي ضرر، تحتوي على فرامل كهربائية. عمر شويل - جدة الآن أحصل سيارات تويوتا كولار 2022 بالتقسيط....أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات عالمية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآن أحصل سيارات تويوتا كولار 2022 بالتقسيط….أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات عالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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