وحش السيارات وصل البلاد… سيارة كيا سبورتاج سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للتنافس

سيارة كيا سبورتاج سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، تعتبر سيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة من أهم السيارات العصرية التي تتلائم مع جميع الأشخاص وتحديدًا الشباب، حيث أنها تتميز بتوافر الكثير من الألوان الخلابة للتصميم الخارجي وأيضًا الداخلي، وهذا التصميم الرائع يجذب العديد من العملاء إليها وتجعل رغبتهم في شرائها تزداد، ويتم فرش المساحة الداخلية للسيارة بأجود الخامات وأفضلها، وسوف نتعرف على مواصفات السيارة وأيضًا أسعارها وألوانها في السطور الأتية.

سيارة كيا سبورتاج سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage

تزود السيارة بمحرك قوي تبلغ سعته حوالي 2 لتر، وقوته تصل إلى 159 حصان.

تحتوي السيارة على ناقل حركة كهربائي سداسي السرعات.

يعمل هذا المحرك بنظام الدفع الأمامي.

تستهلك السيارة حوالي 13.8 كم لكل لتر من الوقود.

يوجد في السيارة محرك أخر تيربو تصل سعته إلى 1.6 لتر.

وتحتوي أيضًا على ناقل حركة أوتوماتيكي ذات 7 سرعات.

تعمل عجلات السيارة بنظام الدفع الأمامي.

تستهلك السيارة من الوقود ما يتراوح بين 14.7 حتى 16.1 كم لكل لتر.

السيارة تدعم وجود العديد من وسائل الأمن والسلامة ووسائل الترفيه المتنوعة التي توفر للسائق الراحة والتمتع بالقيادة داخل السيارة لوقت طويل.

ألوان سيارة كيا سبورتاج 2023

تتوفر السيارة بالعديد من الألوان تبلغ حوالي 13 لون مختلفة وسيتم التعرف على تلك الألوان في الأتي:ـ

توجد السيارة باللون الأبيض اللؤلؤي.

وتتوفر أيضًا بلون الأشعة التحت الحمراء.

ومن ألوانها أيضًا البرتقالي الرائع.

اللون الأخضر الغامق من أجمل ألوان السيارة.

ويعتبر االون الأسود الؤلؤي من أبرز تلك الألوان.

اللون المادي الفولاذي.

يوجد أيضًا سيارة رمادية اللون.

واللون الكحلي.

اللون الفضي اللامع.

الون الليموني.

الأبيض كاسا.

برونزي.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2023

توجد السيارة في المملكة العربية السعودية بالعديد من أنواع السيارات وفئاتها المختلفة ويختلف سعر كل فئة عن الأخري، وسوف نتعرف على أسعار تلك الفئات فيما يلي:ـ