نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات وصل البلاد… سيارة كيا سبورتاج سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للتنافس في المقال التالي
سيارة كيا سبورتاج سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، تعتبر سيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة من أهم السيارات العصرية التي تتلائم مع جميع الأشخاص وتحديدًا الشباب، حيث أنها تتميز بتوافر الكثير من الألوان الخلابة للتصميم الخارجي وأيضًا الداخلي، وهذا التصميم الرائع يجذب العديد من العملاء إليها وتجعل رغبتهم في شرائها تزداد، ويتم فرش المساحة الداخلية للسيارة بأجود الخامات وأفضلها، وسوف نتعرف على مواصفات السيارة وأيضًا أسعارها وألوانها في السطور الأتية.
سيارة كيا سبورتاج سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage
- تزود السيارة بمحرك قوي تبلغ سعته حوالي 2 لتر، وقوته تصل إلى 159 حصان.
- تحتوي السيارة على ناقل حركة كهربائي سداسي السرعات.
- يعمل هذا المحرك بنظام الدفع الأمامي.
- تستهلك السيارة حوالي 13.8 كم لكل لتر من الوقود.
- يوجد في السيارة محرك أخر تيربو تصل سعته إلى 1.6 لتر.
- وتحتوي أيضًا على ناقل حركة أوتوماتيكي ذات 7 سرعات.
- تعمل عجلات السيارة بنظام الدفع الأمامي.
- تستهلك السيارة من الوقود ما يتراوح بين 14.7 حتى 16.1 كم لكل لتر.
- السيارة تدعم وجود العديد من وسائل الأمن والسلامة ووسائل الترفيه المتنوعة التي توفر للسائق الراحة والتمتع بالقيادة داخل السيارة لوقت طويل.
ألوان سيارة كيا سبورتاج 2023
تتوفر السيارة بالعديد من الألوان تبلغ حوالي 13 لون مختلفة وسيتم التعرف على تلك الألوان في الأتي:ـ
- توجد السيارة باللون الأبيض اللؤلؤي.
- وتتوفر أيضًا بلون الأشعة التحت الحمراء.
- ومن ألوانها أيضًا البرتقالي الرائع.
- اللون الأخضر الغامق من أجمل ألوان السيارة.
- ويعتبر االون الأسود الؤلؤي من أبرز تلك الألوان.
- اللون المادي الفولاذي.
- يوجد أيضًا سيارة رمادية اللون.
- واللون الكحلي.
- اللون الفضي اللامع.
- الون الليموني.
- الأبيض كاسا.
- برونزي.
أسعار سيارة كيا سبورتاج 2023
توجد السيارة في المملكة العربية السعودية بالعديد من أنواع السيارات وفئاتها المختلفة ويختلف سعر كل فئة عن الأخري، وسوف نتعرف على أسعار تلك الفئات فيما يلي:ـ
- الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاج LX20 L2WD تصل إلى 95.448 ريال سعودي.
- سيارة كيا سبورتاج LX20L4WD توجد بسعر يبلغ حوالي 101.888 ريال سعودي.
- يبلغ سعر سيارة كيا سبورتاج LX 16 T4WD B1 حوالي 105.913 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش السيارات وصل البلاد… سيارة كيا سبورتاج سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للتنافس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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