نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة العصرية الأنيقة الفخمة وصلت…سيارة تويوتا كراون Toyota Crown 2023 الجديدة تعرف على اهم مزايها ومواصفاتها أسعارها في المقال التالي

سيارة تويوتا كراون Toyota Crown 2023 الجديدة، تعد سيارة تويوتا كراون 2023 من إنتاج شركة تويوتا يتوفر منها نسختان سيدان و SUV، تعتمد على منظومة هجينة في عملها وتعمل من خلال الدفع الرباعي القياسي للعجلات، تشمل نوعين من المحرك وتأتي بالعديد من الكماليات والتقنيات الحديثة كما أنها اقتصادية في استخدام الوقود لديها درجة كبيرة من الموثوقية لدي العملاء تصميمها الخارجي مميز وغريب، وإليكم أهم مزاياها ومواصفاتها. سيارة تويوتا كراون Toyota Crown 2023 الجديدة مواصفات محركات تويوتا كراون 2023 تأتي سيارة تويوتا كراون بخيارين للمحرك: المحرك الأول يأتي بسعة 2500 سي سي هجين يعمل بقوة 236 حصان.

ويعتمد على نظام الدفع الرباعي للعجلات ويشمل ناقل الحركة أوتوماتيك.

أقصى سرعة للسيارة 225 كيلو متر في الساعة.

المحرك الثاني يأتي بسرعة 2500 سي سي هجين وتبلغ قوته 340 حصان ويعتمد على نظام الدفع الرباعي للعجلات.

مزود بناقل حركة أوتوماتيك و أقصى سرعة له 250 كيلومتر في الساعة. مزايا سيارة تويوتا كراون 2023 الجديدة تتميز بكفاءة في استهلاك الوقود

تحتوي على نظام هايبرد القوي

معتمدة من العديد من الوكلاء

نظامها الصوت من نوع JBL مكون من 11 مكبر للصوت

تدعم أنظمة أندرويد أوتو – آبل كار بلاي

تحتوي على شاشة عرض رقمية كاملة

يمكن التحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة

تشمل شاشة توضح معدل الوقود ومتوسط السرعة والمعلومات كاملة

بها مكيف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

يمكن دخول السيارة بدون مفتاح

تشتمل على شاشة للترفيه مقاس 12.3 بوصة.

تحتوي على مشغل ام بي سي 3

أنظمة الأمان المتوفرة ب تويوتا كراون 2023

حساسات ركن أمامية وخلفية

نظام تعليق أوتوماتيك

نظام تحذير مغادرة المسار

كاميرا خلفية 360 درجة

نظام تثبيت السرعة التكيفي

فرامل كهربائية

نظام المساعدة على صعود المرتفعات VSR.

نظام التحذير من مغادرة المسار

برنامج التوازن الإلكتروني

نظام مساعدة الفرامل الأوتوماتيكية

نظام التحكم في الجر MSR. أسعار سيارة تويوتا كراون 2023 لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن سعر سيارة تويوتا كراون 2023 في السوق السعودي لكن يتوقع الخبراء أن يكون سعر الفئة الأولى تويوتا كراون 2023 Xle حوالي 150 ألف ريال سعودي.

والفئة البلاتينيوم الأعلى يقدر سعرها بنحو 187,775 ريال سعودي. عمر شويل - جدة السيارة العصرية الأنيقة الفخمة وصلت...سيارة تويوتا كراون Toyota Crown 2023 الجديدة تعرف على اهم مزايها ومواصفاتها أسعارها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة العصرية الأنيقة الفخمة وصلت…سيارة تويوتا كراون Toyota Crown 2023 الجديدة تعرف على اهم مزايها ومواصفاتها أسعارها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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