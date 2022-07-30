كورولا كروس 2023 المواصفات والتفاصيل بالصور ، في مطلع العام 2022 طرحت شركة تويوتا العالمية سيارتها الجديدة تويوتا كورولا كروس 2022 في الأسواق العالمية وأسواق الخليج ، السيارة التي تعبتر الأخت المعدلة من كورولا الجديدة ، وأتت السيارة بشكل هجومي ، وتصميم خارجي انسيابي مبني علي ايروديناميكية للهواء ، وارتفاع عن الأرض يناسب الطرق الوعرة ، ومميزات رفاهية ومساحات داخلية كبيرة ، وعلي مستوي الشكل الخارجي أتت كورولا كروس الجديدة بمجموعة خطوط تصميم من الأمام والخلف والجانبين لتحل مكانتها بين سيارات الإس يو في suv ، وتقدم بجموعة مميزة من الألوان لترضي كافة الأذواق ، ومن خلال مقال اليوم سنعرض التفاصيل الكاملة للسيارة من ناحية التجهيزات الميكانيكية ، والسلامة والأمان ، و فئات أسعار كورولا كروس 2023 ، وفقرة عن مميزات وعيوب كرولا كروس 2023.

كورولا كروس 2023 المواصفات والتفاصيل بالصور

تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل الوكيل الحصري لعلامة تويوتا بالمملكة العربية السعودية ، سيارة كورولا كروس بثلاث فئات سعرية هم :

الأولي LE HEV ، السعر 87,170 ريال سعودي الثانية XLE HEV ، سعر 96,140 ريال سعودي الثالثة LTD HEV ، سعرها 109,480 ريال سعودي

أما في مصر فلم يقدم توكيل تويوتا السيارة حتي الآن.

مميزات كورولا كروس 2023

محرك هايبرد 1.8 لتر رباعي الاسطوانات بقدرة 121 حصان.

ناقل حركة متغير CVT موفر للوقود.

أيضاً ميزة الارتفاع عن الأرض.

الثبات الإلكتروني وانظمة الفرامل.

مساحات داخلية واسعة.

كذلك ، تقدم شنطة أمتعة واسعة وحافة تحميل مرتفعة.

وقد تجد بعض التشابه بين السيارة وسيارة تويوتا كورولا 2023 فيس ليفت بالصور.

المواصفات الميكانيكية كورولا كروس 2023 بالصور

مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس وحش الموسم كالآتي :

مواصفات المحرك الهجين : 1.8 لتر هايبرد، 4-اسطوانات .

القوة القصوى: 121 حصان (مجمع).

العزم الأقصى (المحرك): 142 ن.م. / 3600 د.د.

العزم الأقصى (الموتور الكهربائي): 163 نيوتن متر.

ناقل حركة تتابعي متغير CVT.

السيارات دفع أمامي.

سعة خزان الوقود: 36 لتر.

كفاءة استهلاك الوقود: 23.7 كم/لتر.

الأبعاد طول – عرض – ارتفاع (مم): 4460 – 1825 – 1620 كما هو واضح في صور السيارة.

5 ركاب (شاملة السائق).

المميزات الخارجية كرولا كروس موديل 2023

جنوط ألمنيوم مقاس 17 بوصة.

مقاس الإطارات: 215/60R17.

انوار أمامية (LED).

إضاءة نهارية (LED).

انوار خلفية (LED).

كشافات ضباب أمامية (LED)..

شبك أمامي أسود مع إطار فضي الجيل الأحدث.

نظام الدخول الذكي للسائق و الراكب الأمامي.

المرايا الخارجية بلون الهيكل بتحكم كهربائي مع اشارات انعطاف .

طي كهربائي اوتوماتيكي للمرايات الجانبية .

مقابض الابواب الخارجية بلون الهيكل وليست مختلفة.

عوارض سقف الكروس.

جناح خلفي أوفر كروس.

فتحة سقف تكشف مساحة كبيرة.

المزايا الداخلية لكروس 2023

أولاً تقدم زر تشغيل المحرك هجين.

مع مقاعد جلد الرياضية.

تحكم بارتفاع مقعد السائق.

عجلة القيادة تلسكوبية.

مقود مكسو بالجلد قياسية.

أيضاً تقدم ازرار تحكم على المقود.

شاشة معلومات متعددة 7 بوصة.

تحكم أوتوماتيكي لجميع النوافذ .

مكيف أمامي بتحكم اوتوماتيكي .

تحكم بالقفل المركزي من باب الراكب الأمامي.

أيضاً بها فتحات تكييف خلفية.

واقيات شمس بمرآة و اضاءة علي هاتشباك.

ثم تقدم أخيراً اضاءة داخلية محيطية باللون الازرق ومواصفات رائعه.

مزايا الترفيه و الراحة والأمان