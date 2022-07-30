تويوتا فورتشنر 600 ريال أقوي عرض تقسيط على 5 سنوات سيارة الطرق الواعرة بمواصفاتها الخرافية

تويوتا فورتشنر 600 ريال أقوي عرض تقسيط على 5 سنوات، حيث أن سيارة تويوتا فورتشنر هي سيارة من أفضل سيارات تويوتا اليابانية التي تم تقديمها في نهاية عام 2021م في سوق اليابان وانتشرت بعد ذلك إلى كل الأسواق الأخرى محليًا وعالميًا ومنها أسواق المملكة العربية السعودية، وتتمتع السيارة بهيكل خارجي جذاب نجحت من خلاله في التفوق على السيارات المنافسة لها بالإضافة إلى إمكانياتها ومواصفاتها وسنقوم بتوضيح كل ذلك من خلال سطور المقال.

عرض تقسيط تويوتا فورتشنر 600 ريال سعودي

بالنسبة إلى عرض التقسيط على سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022م حيث أن سعر السيارة في سوق المملكة العربية السعودية يبدأ من 103 ألف و500 ريال سعودي، والقسط الشهري من سعر السيارة يبدأ من 600 ريال سعودي بمدة لسداد الأقساط المستحقة تصل إلى خمس سنوات، وتصل قيمة الدفعة الأولية من سعر السيارة إلى 71 ألف و980 ريال سعودي أما الدفعة الأخيرة قيمتها 46 ألف و752 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

من أهم المواصفات التي تتميز بها سيارة تويوتا فورتشنر 2022 كل مما يلي:-

تتميز السيارة بهيكل خارجي مميز به بعض التغييرات على الجديدة حيث أنها مزودة بأرفف جانبية تتميز بطابعها الرياض.

هيكل السيارة الخارجي مزود بأعمدة عرضية ومزودة بشبك عريض أمامي من الخارج أسود مطلي بالكروم وفوانيس أمامية مصنوعة من الليد.

السيارة مزودة بحساسات ركن أمامية وخلفية وتعمل بخاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS وتعمل بنظام الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.

طول السيارة يبلغ أربعة أمتر و795 مللي متر وعرضها متر و555 مللي متر بينما ارتفاعها يبلغ متر و835 مللي متر.

ارتفاع السيارة عن الأرض 27.9 سنتيمتر وطول قاعدة عجلاتها يبلغ مترين و745 مللي متر ووزن السيارة يبلغ 2.650 كيلو جرام.

حجم الحقيبة الخلفية للسيارة يبلغ 715 لتر ومزودة بموتور قوي يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من خمس سرعات

أبرز عيوب سيارة تويوتا فورشتنر 2022