مواصفات ومميزات سيارة مرسيدس GLB 2022 وسعرها في الأسواق

وفقًا للتقييم الثانوي للمجلة الأمريكية US News فقد أخذت سيارة مرسيدس GLB 2022 المركز الـ 7 كأفضل سيارة من فئة SUV؛ وذلك بفضل تصميمها الرائع وشكلها الأنيق، فهي سيارة من أشهر السيارات المستخدمة والأكثر طلبًا في أمريكا، حيث يتوفر بها مساحة واسعة من الداخل، وأدواتها ذو خامات عالية، بالإضافة إلى أنها لا تستهلك الوقود بشكل كبير،للمزيد من السمات الرائعة التي تتمتع بها سيارة مرسيدس GLB 2022 تابع المقال.

تصميم سيارة مرسيدس GLB 2022

السيارة ذو تصميم مذهل من الداخل.

تتشابه السيارة كثيرًا مع سيارات مرسيدس الفخمة النادرة في أمريكا.

تتمتع بتصميم خارجي رائع وهيكل قوي.

سقف السيارة مدعم بأعمدة طولية قوية ومتينة لحمل الأمتعة خاصةً الثقيلة.

تتمتع السيارة من الجوانب بطراز انسيابي وبعض اللمسات الجمالية بالخطوط الحادة.

عجلات السيارة قوية ومرتفعة، وتأخذ الطابع الرياضي أثناء احتكاكها بالطرق.

مصابيح السيارة من النوع LED العريضة، والإطار الخاص بها مطرز من مادة الكروم.

ذو مقصورة واسعة، تحتوي على خمس مقاعد مريحة وتسع العائلة.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر.

مزودة بشاشة ذكية تعمل باللمس بمقاس 7 بوصة.

حصلت السيارة على جائزة “خمسة نجوم” لأنها من أفضل السيارات التي توفر الأمان والسلامة للركاب والسائق.

بها خاصية حماية السيارة من الاصطدام من الأمام والخلف.

أيضًا مدعمة بمكابح تعمل أوتوماتيكيا في حالة حدوث أمر طارئ.

محرك السيارة سعته 4 سلندر، وقوته 221 حصان، وقوة عزم دورانها 350 نيوتن لكل متر.

بالإضافة إلى محرك آخر قوته 302 حصان، وقوة عزم دورانها 400 نيوتن لكل متر.

يعمل المحركان بناقل أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

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عيوب سيارة مرسيدس GLB 2022

من مميزات السيارة أنها تتلقى أوامرك بالنظام الصوتي فيما يخص المجال الترفيهي أو البحث عن معلومة ما، لكن بالرغم أنها من أهم المميزات التي لا تتوافر إلا في السيارات الحديثة: إلا أنه قد يُعيبها أنها قد تتلقى بعض الأوامر بشكل خاطئ أو بطريقة عشوائية.

سعر السيارة مرتفع بعض الشيء.

أسعار سيارة Mercedes GLB 2022

يبلغ سعر السيارة عالميًا: 38,600 دولارًا.

بينما يبلغ سعرها داخل المملكة العربية السعودية: 262,000 ريال سعودي.

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