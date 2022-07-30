يتم طرح سؤال ما هي أفضل أنواع السيارات الكورية؟ داخل عمليات البحث من قبل العديد من محبي السيارات، وذلك يرجع إلى أن السيارات الكورية بشكل عام له شهرة واسعة داخل العالم بأن لديها إمكانيات مميزة بالإضافة إلى أسعارها المناسبة للجميع، وهذا ما سنتطرق إليه بالبحث داخل هذا المقال.

ما هي أفضل أنواع السيارات الكورية؟

إليكم القائمة الخاصة بأفضل السيارات الكورية بالصورة الآتية:

هيونداي سوناتا

تتمتع هذه السيارة بتصميم رياضي من الخارج والداخل مميز، وذلك بالإضافة إلى احتوائها على نظام أمن وسلامة عالي الجودة.

كما نجد أن قيمتها المالية تبدأ من 26.805 دولار أمريكي، وبها محرك دفع رباعي تقدر سعته بحوالي 2.5 لتر.

هيونداي أيونيك

تكاد تكون هذه السيارة من أفضل السيارات الكورية، وذلك يرجع إلى احتوائها على أحدث التقنيات، كما يوجد لديها تصميم من الداخل جذاب للعين.

ويتوفر بها محرك رباعي تقدر سعته بحوالي 1.6 لتر، كما يوجد ليدها مزايا أمان مميزة، مثل: نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي.

كيا K5

يتوافر بهذه السيارة محرك تيربو رباعي تقدر سعته 1.6 لتر، كما تتميز بأنها مصممة بشكل راقي سواء من الخارج أو الداخل.

ويبدأ سعر هذا النوع من السيارات الكورية بحوالي 25.585 دولار أمريكي.

هيونداي إلنترا

تعتبر هذه السيارة أشهر السيارات الكورية، حيث يتوافر بها نظام ترفيهي مميز يتناسب مع كافة الأنظمة سواء الأيفون أو الأندرويد.

ويتواجد بها محرك مميز تصل سعته إلى حوالي 2.0 لتر، وبها نظام يحافظ على معدل استهلاك الوقود، ويبدأ سعرها بحوالي 21.905 دولار أمريكي.

كيا سول

إن هذه السيارة تتميز بأن لديها مساحة من الداخل فسيحة بعض الشيء، كما تتمتع بزخارف علوية رائعة.

ويتواجد بهذه السيارة 5 مقاعد من الجلد المريح، ويبدأ سعرها بحوالي 17500 دولار أمريكي.

وفي الختام نكون قد أوضحنا لكم إجابة سؤال ما هي أفضل أنواع السيارات الكورية؟، حيث عرضنا قائمة مميزة من السيارات تحظى بإعجاب الكثير من الناس على مستوى العالم، كما نلاحظ أن تلك السيارات تعتبر من الأكثر مبيعًا داخل السوق العالمي للسيارات.