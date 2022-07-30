القنبلة على الأرض .. مواصفات وأسعار سيارة لادا نيفا 2022 وجميع المواصفات الخاصة بالوحش الروسي

‏تعتبر سيارة لادا نيفا 2022 من المركبات المتطورة للغاية التي صنفت بأنها طفرة حديثة في صناعة السيارات التي تم إنتاجها من الشركة الروسية لادا المعروفة بشكل كبير للغاية، والتي نتج عنها ضجة كبيرة للغاية في عالم السيارات وخصوصا السوق السعودي، نظراً لأنها تجمع بين الشكل الخارجي المميز والتجهيزات الحديثة، ولذلك فإننا نقدم لكم من خلال هذا المقال عدد كبير جداً من المواصفات التي تتمتع بها هذه السيارة.

‏مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

‏إن سيارات لادا نيفا الروسية تتضمن على مجموعة كبيرة جداً من المواصفات والراحة والرفاهية للسائقين، والتي تتمثل في أن المحرك الخاص بها بقوة 83 حصان، كما أنها مزودة بمحرك رباعي بسعة 1700 سي سي بما يعادل 1.7 لتر، وهذه السيارة سيارة دفع رباعي يبلغ عزم الدوران فيها 129 نيوتن/ متر، وهي مزودة بناقل حركة يدوي بخمسة سرعات، وتحتوي على جنوط رياضية مقاس 15 بوصة.

‏مميزات سيارات لادا نيفا

‏إن سيارات لادا نيفا 2022 متوفر في الأسواق بأربعة فئات مختلفة من حيث الكماليات والتجهيزات، وهي تتمثل في ليجند وبرنتو وبرستيج وترافل، ‏وعملت على إدراج مجموعة من التقنيات الحديثة العالية للغاية في السيارة، ومن بينها المقاعد المريحة جداً للراكب والسائق، ولوحة القيادة المميزة، بالإضافة إلى المقاعد التي تم تزويدها بمخرج التدفئة، ومكيف الهواء بتقنية عالية للغاية، كما أن الإضاءة داخل السيارة تتسم بأنها عملية جداً وهي من أقوى السيارات بتقنية الدفع الرباعي، مقابل الأسعار التي تم إطلاقها بها في الأسواق.

‏تجهيزات سيارة لادا نيفا

‏إن أهم التجهيزات التي ظهرت في سيارة لادا نيفا هي التجهيزات الداخلية، حيث أنها مصممة بأعلى قدر من التكنولوجيا، مع الأخذ بعين الاعتبار احتفاظها بالطابع الكلاسيكي لها، ومميزة في السفر في المقاعد، ‏وإدراج تفاصيل الثمانينيات القديمة الخاصة بها في الشكل المعروف، كما أن الإضاءة الموجودة في سقف السيارة قوية جداً، وتتمتع بعازل الصوت الجيد، وهي لا تعمل على استهلاك الوقود بشكل كبير للغاية عند مقارنتها مع السيارات الأخرى ،فهي من السيارات الموفرة للبنزين بشكل كبير جداً، وهو أفضل ما يميزها في سوق السيارات المنافسة.