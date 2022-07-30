نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعة شاملة لسيارة Porsche Cayenne 2022 .. المزايا والعيوب والسعر في المقال التالي

تعد سيارة porsche Cayenne 2022 من أروع سيارات هذا الموسم؛ وذلك بفضل أدائها المتميز وشكلها الأنيق الذي يجذب الأنظار كلما تواجدت في مكان، وتصميها الرائع خاصةً من الداخل، كما أنها سيارة متوسطة الحجم وتعمل بنظام الدفع الرباعي، تعرف معنا على المزيد من سمات سيارة بورش كايين 2022 وسعرها وعيوبها. مميزات سيارة بورش كايين 2022 تتسم السيارة بتصميمها الرياضي من الخارج.

عجلات رياضية كبيرة الحجم مع فتحات تهوية.

مكابح السيارة تأخذ الطراز الرياضي، وذو لون أحمر فاقع لافت للانتباه. تتمتع السيارة من الداخل بقدر عاليٍ من الرفاهية والأناقة.

مقاعد السيارة من الجلد الفاخر، كما أنها مريحة، وبها خاصية التحرك تجاه الأمام في زوايا مختلفة.

تضم العديد من الإمكانات والتقنيات الرائعة أهمها: الشاشة الذكية التي تعمل باللمس بمقاس 12.3 بوصة.

الشاشة مزودة بالعديد من الأمور الترفيهية مثل: سماع الموسيقى، أو الأخبار، أو البحث عن مكان ما.

تتوافر شاشتين أيضًا في المقاعد الخلفية للترفيه بمقاس 10 بوصات.

تدعم نظم تشغيل Apple Carplay.

بها مكيف للهواء بقوة رباعية، بدلًا من فتحة السقف البانورامية المتوفرة في الموديلات الأخرى.

بها العديد من وسائل الأمان المهمة مثل: حفظ السيارة للمسار وتنبيهك في حال الانحراف عنه، خاصية تنبيه من الاصطدام سواء من الخلف أو من الأمام، وتقنية ركن السيارة وغيرهم؛ لذا حصلت على جائزة أفضل سيارة آمنة.

تضم محركات قوية، فتوفر لك ثلاثة اختيارات للمحركات: المحرك الأول: V6 سعته 3 لتر، ينتج قوة 335 حصان، ويحافظ على الوقود.

المحرك الثاني: سعته V6 لتر من الفئة المزدوجة، وينتج قوة 434 حصان.

المحرك الثالث: سعته V8 و4 لتر، من التريبو المزدوج، وينتج قوة 453 أو 631 أو 567 حصان.

جميع هذه المحركات تعمل بناقل أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

تعمل السيارة بنظام دفع رباعي. تابع:- أيهما أفضل السيارات الكهربائية أم السيارات الهيدروجيني ؟ تعرف علي الفروقات عيوب سيارة بورش كايين 2022 مساحة التخزين في صندوق السيارة قليل بعض الشيء.

الشاشة الذكية تعمل باللمس؛ ذلك الأمر الذي قد يشتت السائق.

سعر السيارة مرتفع قليلًا مقارنةً بالموديلات الأخرى الأكثر حداثة. سعر سيارة بورش كايين 2022 يبلغ سعر السيارة عالميًا: 69,000 دولار تقريبًا.

أي ما يعادل 395,000 ريال سعودي. قد يهمك:- سيارات هيونداي كونا 2022 .. بتصميم رياضي مميز هيونداي تكشف عن النسخة الجديدة عمر شويل - جدة مراجعة شاملة لسيارة Porsche Cayenne 2022 .. المزايا والعيوب والسعر - ثقفني

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