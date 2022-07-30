نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش للطرق الوعرة وصل .. مواصفات وإمكانيات سيارة تويوتا كامري Toyota Camry تنافس الآخرين في المقال التالي
بعد قيام شركة (تويوتا) بالإعلان عن خبر طرحها للنسخة الأخيرة من وحش الطرق الوعرة نسخة (كامري 2022) في الأسواق السعودية، قام العديد من محبي السيارات بالبحث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن المواصفات والإمكانيات الخاصة بتلك النسخة، وما هي المزايا التي تشجع على شرائها وتتميز بها عن غيرها من السيارات المطروحة في الأسواق، وإليكم كل تلك المعلومات عن وحش الطرق الوعرة سيارة تويوتا كامري Toyota Camry من خلال موقعنا
مواصفات وإمكانيات سيارة تويوتا كامري Toyota Camry
قامت إدارة العملاق الياباني لصناعة السيارات (شركة تويوتا) بالإشارة إلى مواصفات نسخة كامري 2022 بعد الإعلان عن طرحها في الأسواق، وتتمثل تلك المواصفات في الآتي:
- أولاً: الطول والعرض: حيث يصل طولها إلى حوالي 195 بوصة، أما العرض فيصل إلى 73 بوصة.
- ثانياً: وزن السيارة: يتراوح وزن السيارة الكامل بين 3241 حتى 3572 رطل، كما تم تقدير قدرتها على السير حتى 200 ألف ميل بمسافة تتراوح بين 150 ألف وحتى 20 ألف سنوياً.
- ثالثاً: المحرك الأساسي: تحتوي تلك السيارة على محرك تصل قوته إلى 203 حصان، ويستطيع الدوران بقدرة تصل إلى 249 نيوتن.
- رابعاً: عمر السيارة: يتراوح عمر تلك السيارة بين عشرة أعوام وحتى أثنى عشر عام، كما تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيك ذو 8 سرعات.
- خامساً: سرعة السيارة: تصل سرعة تلك السيارة في الساعة الواحدة إلى حوالي 100 ألف كم خلال 7.6 ثانية، كما تحتوي على قاعدة عجلات حتى 112 بوصة.
- سادساً: مدة الضمان: أعلنت الشركة عن أن ضمان تلك السيارة يقدر ب 3 سنوات، ويشمل الضمان ناقل الحركة لمدة 5 سنوات فقط.
- سابعاً: لون السيارة: قامت الشركة بطرح السيارة بالعديد من الألوان المختلفة، وهي الأحمر والأسود والأبيض والأزرق والفضي.
المواصفات التكنولوجية والتقنية لسيارة تويوتا كامري Toyota Camry
أما عن المواصفات التقنية والتكنولوجية لسيارة تويوتا كامري Toyota Camry فهي تتمثل في الآتي:
- أولاً: تمتلك تلك النسخة ميزة التحكم الآلي داخل السيارة.
- ثانياً: تمتلك تلك النسخة 9 مكبرات صوت مع مضخم، مع إضاءة داخلية ممتازة.
- ثالثاً: تتيح تلك النسخة إمكانية فتح كبين السيارة ودخولها بدون مفاتيح.
- رابعاً: سهولة وقابلية طي المرايا من خلال التحكم الكهربائي.
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