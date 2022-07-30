نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بالمواصفات والأسعار في المقال التالي

السيارات، أصبحت الآن من أساسيات الكثير من المواطنين لسهولة التنقل بها في العمل ومع الأسرة فهى حلم لكل فرد ولاكن مع تزايد الأسعار يصعب على الكثير شرائها لذا أصبح سوق السيارات المستعملة الأن أكثر إنتشاراً نظرا لغلاء الأسعار في الآونة الأخيرة مما جعل الكثير من المواطنين التوجه له لأختيار السيارة الأنسب في الإمكانيات والأسعار ، واليوم سوف نعرض العديد من السيارات المستعملة بحالات جيدة وأسعار متفاوتة في المملكة العربية السعودية. سيارة هيونداي اكسنت 2013 متواجد سيارة هيونداي اكسنت 2013 اتوماتيك للبيع بسعر 17000 ريال سعودي، متواجدة بمدينة جدة ذات لون أبيض السيارة سارية 178 كيلومتر، وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

متوفر بها كافة وسائل الراحة كمرايات كهرباء ومكيف بحالة جيدة وفرش جلد وأيضا فتحة سقف.

نوافذ السيارة الأمامية كهربائية.

نظام الصوت مشغل اسطوانات، ومبدل اقراص. كما متوفر بالسيارة عدة وسائل أمان بها حسسات أمامية و وسادة هوائية للركاب وحسسات خلفية.

متوفرة بمميزات أخرى بها سبويلر خلفي وجنوط وإنذار ضد السرقة وأيضا قفل مركزي للأبواب ومقاعد كهربائية.

كل ذلك مقابل 17000 ريال سعودي. سيارة هيونداي سوناتا 2017 متوفر سيارة مستعملة هيونداي سوناتا2017 بحالة جيدة، بدون صدمات ولا سمكرة وأيضا بدون رش نهائي وجاهزة للفحص.

ناقل الحركة بالسيارة اتوماتيك.

السيارة متواجدة باللون الأسود.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

السيارة سارية 96000 كيلو متر.

متواجدة بمدينة خميس مشيط.

السيارة معروضة للبيع مقابل مبلغ 28000 ريال سعودي مزودة السيارة بوسائل الراحة كالمكيف ومرايات كهرباء ضم وإغلاق.

النوافذ الأمامية والخلفية كهربائية.

تتميز السيارة بنظام صوت مبدل أقراص ومشغل اسطوانات كما متوفر بها كشافات ضباب وإنذار ضد السرقة. سيارة تويوتا كامري 2006 متوفرة للبيع سيارة تويوتا كامري اتوماتيك للبيع متواجدة بمدينة تبوك، السيارة بحالة جيدة جاهزة للفحص اصدار عام 2006 ذات لون ذهبي، السيارة سارية 65000 كيلو متر وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

تتميز السيارة بوجود عدة وسائل أمان، فيها وسادة هوائية جانبية وللسائق والركاب ونظام الفرامل بها مانع للإنغلاق ABS.

مكيف السيارة بحالة جيدة. سعر السيارة النهائي 10000 ريال سعودي. سيارة تويوتا كامري 2015 TOYOTA Camry متاحة للبيع سيارة توتوتا كامري إصدار عام 2015 بمدينة جازان بحالة جيدة نضيفة وخالية من الحوادث، السمكرة والبودي نضيف، السيارة بدون رش نهائي.

ناقل الحركة بالسيارة اتوماتيك، لون السيارة بني. سعر شراء السيارة 18000 ريال سعودي.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

السيارة سارية 225000 كيلو متر. سيارة تويوتا بيلتا 2022 TOYOTA Belta متواجدة السيارة تويوتا بلتا بمدينة الرياض إصدار السنة 2022 بحالة جيدة سارية فقط 50000 كيلو متر، لون السيارة المعروضة أسود.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين، ناقل السيارة أوتوماتيك.

وسائل الراحة بالسيارة متعددة بها فتحة سقف، وفرش قماش وأيضاً المكيف بالحالة جيدة جداً، بها النظام الذكي لركن السيارة متوفرة بفرش جلد ومرايات كهرباء ضم وإغلاق.

نوافد السيارة الأمامية والخلفية كهرباء، وأيضاً الزجاج فاميه.

نظام الصوت بالسيارة مشغل دي في دي ونظام التحكم في الطاره كما بها بلوتوث وراديو كاسيت ومشغل اسطوانات ومدخل AUX و مدخل USB.

كما تتمتع بعدة وسائل للأمان كحسسات أمامية وخلفية وجانبية و وسادة هوائية للسائق والركاب.

السيارة تتميز بنظام ايموبليزر ضد السرقة. نظام الفرامل بها مانع للإنغلاق ABS.

سعر السيارة النهائي 40000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بالمواصفات والأسعار - ثقفني

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