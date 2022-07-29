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تعتبر تويوتا كامري من السيارات القوية التي تتبع اسطوال العلامة اليابانية الجبارة تويوتا، وتحتل تويوتا كامرى مكانة خاصة لدى السعوديين لكونها سيارة سيدان متوسطة الحجم اعتمادية وموفرة في استهلاك الوقود، وتحتوي السيارة على مزايا عديدة منها امتلاكها لتكنوجيا قوية تتمثل في شاشة التابلوه عالية الدقة وأنظمة الأمان عالية الجودة التي تتيح تجربة أداء جيدة. سيارات مستعملة كامري من 2015 حتى 2018 أسعار قوية بالسعودية هناك حالة في الشرقية لسيارة تويوتا كامرى موديل 2015، حالة السيارة مستعملة بحالة جيدة.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على قير اتوماتيكي، نوع الوقود بنزين.

محرك السيارة بدون ملاحظات إطلاقا وكذلك قير السيارة يعمل بدون أي مشكلات.

السيارة باللون الأبيض وحالة البودي بحالة ممتازة.

حالة الكشافات الأمامية جيدة وكذلك حالة الكشافات الخلفية، كفرات السيارة بحالة جيدة.

مرايا السيارة الجانبية بدون أي ملاحظات.

سعر السيارة هو 36 ألف ريال سعودي على السوم. كامري رخيصة موديل 2016 بحالة قوية في المملكة العربية السعودية هناك سيارة كامرى في الرياض بقير اتوماتيكي، الحالة مستعملة استعمال جيد.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة 261 ألف كيلومتر.

ملاحظات البودي هو ضربة خفيفة على الباب الخلفي من جهة اليسار ولم يتم تصليحها.

سعر السيارة هو 46 ألف ريال سعودي قابل للنقاش، المحرك بحالة نظيفة.

البودي الخارجي للسيارة باللون الأبيض.

كفرات المرايا الجانبية باللون الأسود ولا تعاني من أي ملاحظات. كامرى الجبارة الوعرة في المملكة العربية السعودية موديل 2018 بحالة جيدة وفي الوقت نفسه هناك حالة أخرى كامرى موديل 2018، قير السيارة هو قير اتوماتيكي.

كذلك ممشى السيارة هو 165 ألف كيلومتر، محرك السيارة تعمل بالبنزين.

سعر السيارة هو 69 ألف ريال سعودي، حالة السيارة من الخارج بحالة متميزة للغاية.

لون السيارة سيلفر وتحتوي في الكشافات الأمامية على إضاءة led.

لا تحتوي السيارة على فتحة سقف وتحتوي من الداخل على تكييف بمنطقتين للركاب الخلفيين.

وفي الوقت نفسه الصدام الأمامي والخلفي بحالة ممتازة ولا يحتاج إلى تعديل.

حالة المكينة وناقل الحركة بحالة قوية وتم إجراء الصيانات الدورية في مواعيدها. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة كامري من 2015 حتى 2018 أسعار قوية بالسعودية - ثقفني

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