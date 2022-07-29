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عمر شويل - جدة للبيع سيارات سيراتو كارينز سنترا والتيما مستعملة في السعودية بحد رخيص، توفرت للبيع ضمن عروض حراج السيارات لنهاية الأسبوع سيارة نيسان سنترا أوتوماتيك مستعملة موديل 2014، محرك بنزين 4 سلندر 1600 سي سي بقوة 113 حصان والسيارة مشت أكثر من مائة وستين ألف كم. الماكينة والمكيف والقير بحالة جيدة جداً مع العلم أنه تم عمل صيانة بالعضلات منذ ثلاثة أشهر. المواصفات: دخول السيارة بالريموت، نظام سنترلوك، تحكم مقود، كاميرا خلفية، مكيف يدوي، منافذ للشحن والطاقة، زجاج كهرباء، فرامل مانعة للانغلاق، مقاعد مخمل بالاضافة إلى جنوط 16 بوصة. وصل أعلى سوم إلى 14 ألف ريال.

للبيع سيارات مستعملة بحد رخيص

توفرت أيضاً للبيع سيارة كيا كارينز Carens مستعمل موديل 2013 مشت أكثر من 200 ألف بقليل، محرك بنزين 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 135 حصان والقير أوتوماتيك. البودي بحالة الوكالة ما عدا رش في الرفرف الأمامي الايسر فقط، السيارة مفحوصة فحص جديد والاستمارة سارية. المواصفات: مقاعد مخمل، مكيف يدوي، بلوتوث، نظام سنترلوك، جنوط 16 بوصة، تحكم دريكسون، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، عدد 2 وسائد هوائية. وصل أعلى سوم إلى 18 ألف ريال والبيع قريب.

توفرت كذلك في عروض السيارات المستعملة لنهاية الأسبوع للبيع سيارة نيسان التيما 2013 ستاندر مشت 205 ألف كم، محرك بنزين 4 سلندر 2500 سي سي بقوة 182 حصان والقير أوتوماتيك. المحركات والعضلات بحالة ممتازة وتم عمل صيانة كاملة للتكييف السيارة وارد خليجي بدون حوادث ومعها فحص جديد ولكن الاستمارة علي وشك الانتهاء. المواصفات: شاشة وسطية، مكيف أوتوماتيك، فتح السيارة بالريموت، مقاعد مخمل، تشغيل بصمة، تحكم من المقود، جنوط 16 بوصة، صندوق خلفي كهربائي، حساسات خلفية.وصل أعلى سوم إلى 23 ألف ريال والسعر المطلوب 28 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط للجادين.

للبيع كيا مستعمل في السعودية

وفي آخر عروض اليوم توفرت للبيع سيارة كيا سيراتو 2014 مشت أكثر من 210 ألف كم، محرك بنزين 4 سلندر 1600 سي سي بقوة 130 حصان والقير أوتوماتيك. الماكينة والقير والمكيف بحالة ممتازة، يتم تغيير الزيت بشكل دوري منتظم كل 5 آلاف كيلو متر ممشى، البودي به رش بالرفرف الأيمن بدون حوادث والمرآة اليمنى بها لحام. المواصفات: جنوط 15 بوصة، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، أبواب شفط، شنطة كهربائية، مقاعد مخمل. السيارة مفحوصة والاستمارة سارية وقد وصل أعلى سوم عليها إلى 20 ألف ريال.