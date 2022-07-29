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عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية toyota highlander 2022 والتي تعد أحد السيارة الرياضية الأفخم من تويوتا عبداللطيف جميل في المملكة، الذي يقدم لكم أفضل صيانة ما بعد البيع للسيارات، ويبدأ سعر السيارة من 145,360 ريال سعودي، ويوجد من السيارة عدَّة إصدارات سنقدم لكم أسعارها مع المواصفات تفصيلًا.

سعر سيارة تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية toyota highlander 2022 السيارة الأفخم

مواصفات سيارات تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية تتسم بقوتها التي نالت إعجاب معظم المستخدمين في المملكة، فهي تضم موتور هايبرد عالي الأداء، مع كفاءة ممتازة لإستهلاك الوقود بالمقارنة مع بعض السيارات الرياضية الأخرى، كما أنها تمتلك مظهر جذاب وألوان حديثة عصرية، ونجد بها ثلاث إصدارات مختلفة، ألأول هو toyota highlander LE HEV، والآخر toyota highlander GLE HEV 4X4، والثالث هو toyota highlander LTD HEV 4X4.

تويوتا

من ضمن ما نقدمه لكم من انواع سيارات تويوتا واسعارها في السعودية تمتلك سيارات شركة تويوتا صيت كبير، وهذا لما تجدوه من عروض عبداللطيف جميل من أسعار وضمان للصيانة، وهذه الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة المقدرة بنسبة 15%، ويوجد من السيارة تويوتا هايلاندر 2022 ألوان البني، والفضي، والرمادي، والأبيض، والأزرق، والأزرق الفاتح، والأسود، والاحمر.

تويوتا هايلاندر

في التالي مواصفات الطراز الأول من toyota highlander 22:

محرك هايبرد قوي بقوة 240 حصان.

سعة المحرك 2.5 لتر يحتوي على 4 اسطوانات.

تسير السيارة بنظام الدفع للعجلات الأمامية، مع ناقل حركة ECVT تتابعي إلكتروني متغير.

سعة خزان الوقود للسيارة هي 65 لتر، مع كفاءة استهلاك للوقد قدرها 20.8 كيلو متر لكل لتر.

السيارة تتسع اعدد 7 ركاب مع مقعد السائق، وهي بأبعاد 4950 × 1930 × 1730 ملم.

highlander

نجد من السيارة إصدارين لطراز العام 2022، وجاء سعرهما على النحو التالي:

سعر سيارة toyota highlander LE HEV في السعودية هو 145,360 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota highlander GLE HEV 4X4 في السعودية هو 158,010 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota highlander LTD HEV 4X4 في السعودية هو 190,900 ريال سعودي.

قدمنا لكم سعر سيارة تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية التي تتسم بالفخامة في إصداراتها الثلاث، على أن نتابع معكم أول بأول كل أخبار السيارات الجديدة والمستعلمة، فلا تنسوا متابعتنا.