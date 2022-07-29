سيارات مستعملة للبيع في السعودية بإمكانيات وجودة عالية

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إذا كنت ترغب في الحصول على سيارة لقضاء إحتياجتك وإحتياجات أسرتك والذهاب بها للعمل وإستعمالها في خروجات الأسرة ولكن أسعار السيارات المبالغ بها تمنعك من الحصول على السيارة التي ترغب بها فالأن يمكن لك البحث عن السيارة التي ترغب بها بكل المواصفات التي تحتاج إليها بالإضافة إلى أسعار تناسب ظروف المعيشة كل ذلك متوفر داخل أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية. للبيع سيارة لكزس SC 430 سنة الصنع 2003 مستعملة متاح للبيع سيارة لكزس SC 430 سنة الصنع 2003 مستعملة للبيع في مدينة جدة.

موقع السيارة لكزس SC430 البساتين قسم الحراج.

السيارة لكزس SC430 كشف كوبيه مخزنة.

السيارة لكزس تأتي بمواصفات إقليمية خليجية.

الدهان في السيارة لكزس أعيد دهانها بالكامل.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة لكزس سجل من 120000 إلى 129999 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة لكزس أوتوماتيك.

نوع الوقود المستخدم في السيارة لكزس البنزين.

السيارة لكزس متوفرة بلون خارجي أسود.

سعر بيع السيارة لكزس مستعملة 75000 ريال سعودي.

السيارة بها سيرفس من الصدام للصدام ومدفوع فيها صيانات أكثر من 32000 ريال سعودي.

السيارة لكزس بها مرايات كهربائية وسنتر لوك وفتحة سقف ومكيف وكراسي جلد وبلوتوث.

السيارة بها أضوية ليد ومدخل يو إس بي ومثبت سرعة وحساسات إصطفاف وأكياس هوائية وأضوية زينون ومدخل AUX.

للحصول على السيارة لكزس SC430 مستعملة يرجى التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على 00966538120650. سيارة فورد فيوجن سنة الصنع 2015 مستعملة للبيع يوجد للبيع سيارة فورد فيوجن سنة الصنع 2015 مستعملة في مدينة العلا.

موقع السيارة فورد فيوجن العزيزية قسم الحراج.

السيارة فورد فيوجن تأتي بمواصفات إقليمية خليجية.

سعر بيع السيارة فورد فيوجن مستعملة 35000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة فورد فيوجن سجل من 170000 إلى 179999 كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة فورد فيوجن البنزين.

ناقل الحركة في السيارة فورد فيوجن أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة فورد فيوجن أسود.

السيارة فورد فيوجن بها مرايات كهربائية وميزة الدخول بدون مفتاح وكاميرا خلفية واضوية ليد.

السيارة بها بلوتوث وسنتر لوك ومثبت سرعة ومكيف وأكياس هوائية ومدخل يو إس بي ومدخل AUX. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في السعودية بإمكانيات وجودة عالية - ثقفني

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