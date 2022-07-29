نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هيونداي سوناتا موديل 2023 بجميع فئاتها الجديدة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر هيونداي سوناتا موديل 2023 بجميع فئاتها الجديدة في السعودية، نقدم لكم اليوم أبرز عروض sonata موديل 2023 لدى الوعلان وكيل هيونداي في المملكة، كما نكشف لكم عن أسعار جميع الفئات التي وصلت حتى الآن من السيارة والتي بلغ عددها أربع فئات، وهي فليت، سمارت، سمارت بلس بالاضافة إلى فئة النص فل وفي انتظار وصول الفئة الخامسة وهي فئة الفل الكامل. نشارك معكم من خلال تقريرنا اليوم أحدث التجهيزات وأبرز الاختلافات الموجودة في جميع فئات هيونداي سوناتا الجديدة، كما نبرز لكم أسعار الفئات الأربع للسيارة ضمن عروض الوعلان 2023.

سعر هيونداي سوناتا موديل 2023

بلغ سعر sonata 2023 فئة فليت 113 ألف ومائة ريال وهي الفئة القياسية بين إصدارات سوناتا الجديدة، المحرك دفع أمامي 4 سلندر حجمه 2500 سي سي وقوته تعادل 194 حصان، صرفية الوقود لهذا المحرك تبلغ 16.5 كم لكل لتر والقير أوتوماتيكي من 8 سرعات. تتضمن مواصفات فئة fleet الجديدة من سوناتا موديل 2023: نظام المساعدة في المرتفعات، فرامل اي بي اس، دخول ذكي، نظام تثبيت سرعة، جنوط 17 انش، مقاعد مخمل، حساس إطارات، عدد 2 وسائد هوائيه، اضاءات ليد، بالاضافة إلى تحكم ثلاثي من المقود ومكيف أوتوماتيك وغيرها من التجهيزات.

الفئة التالية من سوناتا موديل 2023 هي فئة سمارت بسعر بلغ 119 ألف و885 ريال، تم إضافة العديد من التجهيزات على تلك الفئة مما يجعلها متفوقة على فئة فليت السابقة، وذلك مع العلم أن المحرك هو نفسه مع صرفية الوقود ذاتها التي تعادل 16.5 كم لكل لتر. وتتميز sonata سمارت الجديدة عن فئة Fleet بحساسات خلفية، كاميرا خلفية بالاضافة إلى شاشة ترفيه تدعم أنظمة APPLE كار بلاي وANDROID أوتو.

سعر sonata الجديدة في السعودية

وتأتي الفئة الثالثة فئة سمارت بلس من هيونداي سوناتا 2023 بتجهيزات أكثر تطوراً بشكل ملحوظ عن الفئتين السابقتين، مع العلم أن سعرها قد بلغ 127 ألف و590 ريال ضمن عروض الوعلان للسيارات. وتتفوق فئة سمارت بلس بتجهيزات متعددة مثل المقاعد الجلدية، فتحة سقف بانوراما، إمكانية التشغيل بصمة، شاحن لاسلكي، إكسسوارات كروم، لوحة قيادة مضيئة، تحكم كهربائي بالمقاعد بالاضافة إلى توافر إمكانية التشغيل عن بعد.

بلغ سعر sonata 2023 فئة النص فل 144 ألف و840 ريال وهي الفئة الرابعة بين فئات هيونداي سوناتا الجديدة، تأتي السيارة بنفس محرك الفئات الثلاثة السابقة، وتتميز عنها بمكيف أوتوماتيكي لمسة واحدة ومتعدد المناطق، حساسات أمامية، عدد 6 وسائد هوائيه، إمكانية الإتصال عن طريق البلوتوث، نظام التحذير في المناطق العمياء، إمكانية تبريد المقاعد وتدفئة المقاعد، إضاءات زينون، جنوط مقاس 18 انش بالاضافة إلى كاميرا محيطية لرؤية 360 درجة.