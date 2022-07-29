سيارات مستعملة نيسان رخيصة بالإمارات بمحرك قوي أرخص أنواع المستعمل

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة نيسان بالإمارات، نيسان من السيارات القوية التي تشتهر بإنها من أفخم السيارات وأكثرها موثوقية ويعتمد عليها الكثيرين خاصة من إنها من سيارات سيدان المريحة، وتمتاز سيارات نيسان بالإمارات بتصميمها المبتكر الذي يناسب كل الأذواق، ومع ارتفاع الأسعار فإن سوق السيارات يشهد أرتفاع كبير في كل دول العالم وليست العربية فقط، وقد أدى ذلك إلى أتجاه الكثيرين في البحث عن سيارات مستعملة نيسان بأسعار مخفضة وبحالة جيدة تناسبهم خاصة في دولة الإمارات فالتجول فيها يتطلب وجود سيارة قوية.

سيارات مستعملة نيسان رخيصة بالإمارات

يتوجه الكثير سواء من المواطنين أو المقيمين داخل الإمارت بالبحث هنا وهناك في سوق المستعمل للحصول على سيارة بجودة عالية وسعر متوسط، لذا جمعنا لكم من كبرى مواقع عرض وبيع السيارات المعتمدة سيارات نيسان مستعملة الأكثر طلبا داخل الإمارات.

سيارة نيسان صني مستعملة موديل 2012

نيسان صني من السيارات القوية طراز 2012 بحالة جيدة السيارة معروضة من المالك الأساسي، وقود محرك السيارة يعمل بأستخدام البنزين كوقود موفرة الإستهلاك، السيارة نيسان باللون الأبيض طلاء بحالة جيدة جدا، تعرضت السيارة للقليل من الحوادث والتصليحات الأساسية نتيجة الأستخدام.

ناقل الحركة للسيارة نوع القير أوتوماتيك يعمل بكفاءة. عداد الممشى للسيارة شاشة عداد الأميال سجل قراءة 279 ألف كيلو متر. تتواجد السيارة في أبو شقر بمدينة الشارقة. السيارة تأتي بموصفات مجلس التعاون الخليجي. سعر السيارة نيسان صني كاش يبلغ نحو 12 ألف درهم إمارتي.

سيارة نيسان تيدا 2006 مستعمل بحالة جيدة

سيارة نيسان تييدا موديل عام 2006، سيارة بمحرك يعمل بقوة 1.6 لتر، السيارة بها مزايا كثيرة نوافذ كهربائية ومرايات كهربائية كما أن بها دخول السيارة بدون مفتاح، كما ان عجلة القيادة معززة أليا.