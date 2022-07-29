نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سعر سيارة في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص سعر سيارة في السعودية بات واحدة من الأمور الشائعة التي يبحث عنها العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة؛ ذلك نظراً لأن عامل السعر من أهم العوامل التي يجب الأخذ بها قبل إتمام أي عملية شراء، تتوافر العديد من السيارات بالسعودية ويتوقف السعر وفقاً للإمكانيات فهناك طرازات مختلفة وبسعر رخيص تتوافق مع متطلبات العملاء وتناسب ميزانيتهم.

أرخص سعر سيارة في السعودية

يوجد العديد من السيارات ذات الإمكانيات الرائعة وتكلفتها رخيصة وتناسب جميع الطبقات، تتمثل أرخص سيارات السعودية في التالي:

ميتسوبيشي أتراج 2022

أصبحت من أشهر وأرخص سيارات السيدان مؤخراً.

تمتاز بسعرها المعقول وتتيح العديد من الخصائص والمزايا الفريدة لمستخدميها.

تناسب شريحة واسعة من العملاء وذات موديل حصري.

يوجد بها عجلات قياس 15 إنش ومصابيح خلفية وأمية من النوع LED.

تتيح مصابيح نهارية وتحوي بداخلها على شاشة 7 بوصة.

تتميز بوجود عجلة قيادة ذات وظائف متنوعة.

سعر ميتسوبيشي يصل سعر ميتسوبيشي أتراج حوالي 41,400 ريال سعودي.

أرخص سيارة في السعودية حراج

تويوتا يارس 2022 أصبحت واحدة من أشهر السيارات الاقتصادية، باتت في مقدمة سيارات السيدان المتطورة وتختص بوجود كماليات ومزايا عديدة، من أبرز مزاياه ما يلي:

تصميمها جريء ورياضي وبها خطوط ديناميكية بالجوانب.

تضم حساسات خلفية وبها مقصورة مريحة.

تمتاز بوجود شاشة مقاس 6.25 بوصة تعمل بتقنية اللمس.

يتوافر بها مكبرات صوت، تحمل شعار ارخص سعر سيارة في السعودية مؤخراً.

سعرها يبلغ سعر تويوتا يارس 2022 حوالي 41,400 ريال سعودي.

أرخص السيارات في السعودية

سيارة ام جي 5 2022 باتت واحدة من أرخص السيارات في المملكة، يمكنك الاعتماد عليها بشكل كبير فهي ذات إمكانيات رائعة وتصميمها شبابي وتتمثل مواصفاته في التالي:

أصبحت من أرخص السيارات الصيني في السعودية مؤخراً.

تصميمها أنيق وعصري وبها من الداخل كل سبل الراحة.

يتواجد بها عجلات قياس 15 إنش.

يمكنك التحكم من المقود بكل سلاسة، يتواجد بها مرايا جانبية كهربائية.

سعرها تتواجد في الأسواق السعودية بسعر رخيص يصل حوالي 50,655 ريال سعودي.

أرخص سعر سيارة في السعودية يبحث عنه العديد من العملاء والمواطنين مؤخراً نظراً للاستفادة من خدمات السيارة في الانتقال إلى العمل وإنجاز المهام، لكن يسعون دائماً وراء الحصول على سيارة ذات إمكانيات مثالية وتكلفة خيالية ورخيصة جداً مثل: ميتسوبيشي أتراج.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتسليط الضوء على سيارة اقتصادية ورخيصة في السعودية وعرضنا مواصفاتها وسعرها.