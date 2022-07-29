نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الجبارة من كيا وصلت البلاد…سيارة كيا سبورتاج KIA Sportage 2022 بمواصفات خياليه ومميزات عالمية وأسعارها غير قابلة للتنافس في المقال التالي

سيارة كيا سبورتاج KIA Sportage 2022 بمواصفات خياليه ومميزات عالمية، شركة كيا تحتل مكانة كبيرة ومميزة بين أنواع السيارات المختلفة، حيث أنها تحتوي على الكثير من المميزات إضافة إلى سعرها الرائع، ويذكر أن شركة كيا الكورية طرحت الكثير من فئات السيارات المختلفة والتي تنتمي لمجموعة سبورتاج 2022 وتتنوع ما بين سيارة كيا سبورتاج LX 2022، كيا سبورتاج NightFall 2022،سيارة كيا سبورتاج EX 2022، سيارة كيا سبورتاج SX Turbo 2022، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أسعار ومواصفات السيارة في مصر والسعودية. سيارة كيا سبورتاج KIA Sportage 2022 بمواصفات خياليه طول السيارة 183.5 بوصة وعرضها 73.4 بوصة.

ارتفاع السيارة 65 بوصة.

طول قاعدة العجلات 108.4 بوصة.

يتوفر محرك السيارة بأربع بدائل مختلفة.

تحتوي السيارة على محرك بنزين TGDI مزود بشاحن توربيني ويحتوي على 4 اسطوانات، يعمل المحرك بقوة 177 حصان وتبلغ سعة المحرك 1.6 لتر.

يصل عزم دوران السيارة إلى 265 نيوتن/ متر.

تتميز السيارة بوجود ناقل مانيوال من 6 سرعات.

تحتوي السيارة على محرك ديزل بسعة 2.0 لتر، ويعمل المحرك بقوة 183 حصان.

تحتوي السيارة على محرك بنزين يعمل بنظام E-Handling، ويأتي بسعة 1.6 لتر.

محرك هجين plug-in-Hybrid يعمل على إنتاج 137 كيلو واط.

دوران المحرك 416 نيوتن/متر. مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022 تحتوي على مساحة واسعة من الداخل.

تحتوي على كاميرا خلفية.

يوجد بها حساسات تساعد على الركن الخلفي للسيارة.

تحتوي على نظام حفاظ لتوازن السيارة إلكترونياً.

يوجد بها عوادم سيارة مخفية.

يوجد بها نظم حديثة للمعلومات.

تحتوي على لوحة عدادات رقمية بقياس 12 بوصة.

يوجد بها وسائد هوائية في الجوانب والأمام.

يوجد بها نظام ملاحة متطور.

تحتوي على مقاعد رياضية. سعر كيا سبورتاج 2022 في السعودية فئة LX 2022 تأتي بنحو 93.148 ريال سعودي.

فئة Nightfall 2022 فيبلغ سعرها ما يقرب من 105.338 ريال سعودي.

فئة EX 2022 تأتي بسعر 123.738 ريال سعودي.

فئة SX Turbo بسعر 132.363 ريال سعودي. سعر كيا سبورتاج 2022 في مصر سعر الفئة الأولى من السيارة 414.900 جنيه.

الفئة الثانية تأتي بسعر 459.900 جنيه مصري.

الفئة الثالثة تأتي بسعر 450.000 جنيه مصري.

الفئة الرابعة يبدأ سعرها من 536.000 جنيه مصري. عمر شويل - جدة السيارة الجبارة من كيا وصلت البلاد...سيارة كيا سبورتاج KIA Sportage 2022 بمواصفات خياليه ومميزات عالمية وأسعارها غير قابلة للتنافس - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الجبارة من كيا وصلت البلاد…سيارة كيا سبورتاج KIA Sportage 2022 بمواصفات خياليه ومميزات عالمية وأسعارها غير قابلة للتنافس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.