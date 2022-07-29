نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة Nissan Rogue 2022 تفاصيل المحرك وطراز سيارة Nissan Rogue الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة Nissan Rogue 2022 ، تأتي السيارة مزودة بمجموعة من الميزات منها مساعد السائق القياسية لمساعدتةه على التنافس بين المنافسين، مثل سيارة subaru forester، أيضا سيتم تقديم وضع القيادة الشبه مستقلة Pro pilot Assist من نيسان كخيار في سيارة Rogue Sl وقياسي في Platinum لمعرفة معلومات أكثر حول السيارة نيسان روج الجديدة يمكنك متابعة قراءة هذة المقالة.

مواصفات سيارة Nissan Rogue الجديدة

الممميزات الداخلية والراحة يستخدم التصميم الداخلي ل Rogue لمحات التصميم من كل من عائلة Altima سيدان وسيارة Sentra سيدان التي أعيد تصميمها في الأوقات الأخيرة، تعد غرف التخزين المدروسة ولوحة القيادة ثنائية المستوي، ومقبض ناقل الحركة التربيعي، ومزدة أيضا بعناصر تصميم جيدة المظهر تعمل علي زيادة قابلية الأستخدام اضافة لسمة عصرية علي السيارة. ثم أن المقاعد القماشية قياسية وتعد من طراز SV متوسطة المدي كما يمكن أيضا أن تكون مزودة بتنجيد من الجلد الصناعي، يحصل كل من SL و Platinum Rogues المتقدمين جدا على جلد أصلي ، والأخير عبارة عن جلد أنيلين مع خياطة مبطنة جيدا جدا. يوجد بها ثلاث أماكن تحكم أوتوماتيكي بالمناخ، مقاعد أمامية مدفأة، وعجلة قيادة مدفأة، تتشابة مساحة السيارة من الداخل مع الطراز السابق تقريبا، لكن سعة حمولة السارة من الخلف انخفضت قليلا من 39 قدما مكعبا إلي 37 قدم مكعب.

لتتعرف على المزيد من نتائج اختبارات عملية التصادم التابعة لشركة Rogue، قم بالتسجيل في المواقع الخاصة بالأدارة الوطنية لانها تحتوي على الكثير من المميزات من أجل السلامة وهذة المميزات هي:

نظام المكابح التلقائي في حالات الطوارئ مع الكشف عن المشاة. مراقية النقطة العمياء القياسية مع تنبيه الحركة المرورية الخلفية. يتوفر في السيارة مثبت السرعة مع وضع القيادة الشبة مستقل.

مميزات السيارة والطراز الخاص ب Nissan Rogue

الحد من أستهلاك الوقود و MPG في العالم الحقيقي، مع محرك توربيني جديد ثلاثي الأسطوانات، تم تصنيف Rogue بما يصل إلي 30 ميلا في الغالون في المدينة و37 ميلا في الغالون على الطريق السريع. عندما يكون بأمكاننا فرصة لأخذ Rogue على طريق الأقتصاد في أستهلاك الوقود على الطريق السريع بسرعة 75 ميلا في الساعة، لمزيد من المعلومات حول التوفير في أستهلاك الوقود في Rogue، يمكنك زيارة الموقع الخاص بوكالة حماية البيئة (EPA)

طراز سيارة Nissan Rogue

يوجد على لوحة القيادة نظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس. في حين أن الوحدة مقاس 8.0 بوصة قياسة في طراز Rogue 2022، وثم تتوفر شاشة أكبر مقاس 9.0 بوصة في طرازات SL و Platinum. تعد أيضا كلا من carplay و Apple و Android auto قياسية، ويجد في روج ميزات متطورة، مثل التنقل داخل لوحة القيادة أو نظام أستريو bose، أختيارية. تعد المقاييس الرقمية القابلة لإعادة التكوين بمقاس 12.3 بوصة فريدة من نوعها بالنسبة لطراز platinum وهي مزودة أيضا بشاشة عرض كبيرة مقاس 10.8 بوصة كما يمكنك شحن هاتفك المحمول من لوحة الشحن اللاسلكي.