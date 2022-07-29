نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة 2022 Nissan Rogue مميزات المحرك وطراز سيارة نيسان روج الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة 2022 Nissan Rogue، يأتي 2022 Rogue مزودًا بمجموعة من ميزات مساعدة السائق القياسية لمساعدته على التنافس مع المنافسين المجهزين جيدًا ، مثل Toyota RAV4 و Subaru Forester. كما سيتم تقديم وضع القيادة شبه المستقل ProPilot Assist من نيسان كخيار في Rogue SL وقياسي في Platinum. لمزيد من المعلومات حول سيارة نيسان روج تابع المزيد .

مواصفات سيارة 2022 Nissan Rogue

المميزات الداخلية والراحة والشحن يستعير التصميم الداخلي لـ Rogue لمحات التصميم من كل من عائلة Altima سيدان وسيارة Sentra سيدان المدمجة التي أعيد تصميمها مؤخرًا ، تعد حجيرات التخزين المدروسة ولوحة القيادة ثنائية المستوى ، ومقبض ناقل الحركة التربيعي عناصر تصميم غنية المظهر تعمل على تحسين قابلية الاستخدام وإضفاء لمسة عصرية على المقصورة. المقاعد القماشية قياسية ولكن طراز SV متوسط ​​المدى يمكن أن يكون مزودًا بتنجيد اختياري من الجلد الصناعي ؛ يحصل كل من SL و Platinum Rogues الراقيين على جلد أصلي ، والأخير عبارة عن جلد شبه أنيلين مع خياطة مبطنة. ثلاث مناطق تحكم أوتوماتيكي بالمناخ ، مقاعد أمامية مدفأة ، عجلة قيادة مدفأة كلها ميزات متوفرة. تتشابه مساحة الركاب بالداخل مع الطراز السابق تقريبًا ، لكن سعة الحمولة خلف المقعد الخلفي انخفضت قليلاً من 39 قدمًا مكعبًا إلى 37 قدمًا مكعبًا.

لتتعرف علي المزيد من نتائج اختبارات عمليات التصادم التابعة لشركة Rogue ، قوم بتسجيل الدخول علي المواقع الخاص بالإدارة الوطنية لانها تشمل علي الكثير من المميزات من أجل السلامة الرئيسية ما يلي:

نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ القياسي مع الكشف عن المشاة. مراقبة النقطة العمياء القياسية مع تنبيه حركة المرور الخلفية. يتوفر مثبت السرعة التكيفي مع وضع القيادة شبه المستقل.

مميزات المحرك وطراز سيارة نيسان روج الجديدة

الاقتصاد في استهلاك الوقود و MPG في العالم الحقيقي ،مع محرك توربيني جديد ثلاثي الأسطوانات على متن الطائرة ، تم تصنيف روج بما يصل إلى 30 ميلا في الغالون في المدينة و 37 ميلا في الغالون على الطريق السريع. عندما نحصل على فرصة لأخذ Rogue على طريق الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطريق السريع بسرعة 75 ميلاً في الساعة ، سنقوم بتحديث هذه القصة بنتائج الاختبار. لمزيد من المعلومات حول الاقتصاد في استهلاك الوقود في Rogue ، قم بزيارة موقع الويب الخاص بوكالة حماية البيئة (EPA).

مواصفات طراز سيارة 2022 Nissan Rogue

المعلومات والترفيه والاتصال يقف بفخر وطويل على لوحة القيادة نظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس. في حين أن الوحدة مقاس 8.0 بوصة قياسية في طراز 2022 Rogue ، تتوفر شاشة أكبر مقاس 9.0 بوصة في طرازات SL و Platinum. تعد كل من Apple CarPlay و Android Auto قياسية ، وتعد ميزات متطورة ، مثل التنقل داخل لوحة القيادة أو نظام استريو Bose ، اختيارية. تعد مجموعة المقاييس الرقمية القابلة لإعادة التكوين مقاس 12.3 بوصة فريدة من نوعها بالنسبة لطراز Platinum وهي مزودة بشاشة عرض كبيرة مقاس 10.8 بوصة ولوحة شحن لاسلكي للهواتف الذكية.