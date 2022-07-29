سيارات هيونداي كونا 2022 .. بتصميم رياضي مميز هيونداي تكشف عن النسخة الجديدة

العلامة التجارية هونداي الأشهر من بين ماركات السيارات الحديثة، تنفر من جديد في مجال سيارات الدفع الرباعي رياضية التصميم من خلال السيارة الجديدة لها هيونداي كونا 2022، فقد تم إطلاق العنان في تصميمها فحازت على أفضل المواصفات الخارجية والداخلية للسيارة ليخرج بالأخير التصميم الرياضي الجذاب، ومن المقرر أن تأتي ضمن أهم السيارات الفاخرة ولكن بأسعار بسيطة وفقاً لبعض التقارير التقنية التي أشارت إلى السعر المتوقع لها بالعالم وبالدول العربية والذي نتعرف عليه خلال مقالنا اليوم.

أبرز مواصفات سيارة هيونداي كونا 2022

مواصفات المحرك الأساسي لسيارة هيونداي كونا موديل 2022 تتضمن دفع رباعي الأسطوانات بقوة حصانية تصل إلى 147 حصان، مع ناقل للحركة يتم تشغيله ب6 سرعات مختلفة، وفي خلال 6.6 ثانية يبلغ تسارع المحرك من الصفر حتى ال100.

تأتي السيارة بوزن يبلغ حوالي 320 كجم أما عن أبعاد السيارة تبلغ 4.215 ملم للطول 1.800 ملم للعرض 1.550 ملم للارتفاع.

تم تزويد السيارة بأحدث وسائل الأمن والسلامة للقيادة على الطرق السريعة بالإضافة إلى الركن بحساسات حديثة للغاية.سعر هيونداي كونا 2022.

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التصميم الداخلي والخارجي للسيارة

تميزت سيارة هيونداي كونا 2022 بالتصميم الخارجي الرياضي الفريد، فهي مزودة بعجلات عريضة ذات ستايل رياضي بحت مع توفير غطاء بلاستيك باللون الأسود.

أما عن التصميم الداخلي للسيارة فقد انفردت من بين هذا النوع من السيارات بالمساحة الداخلية الكبيرة التي توفرها للراكبين، إلى جانب العديد من مساحات التخزين متعددة الاستخدامات، مع لوحة عدادات تبلغ مقاسها حوالي 10.25 بوصة، موشاشة تاتش مقاس 10.25 من نوع ال سي دي.

سعر بيع سيارة هيونداي كونا 2022

السيارة متوفرة بعدة ألوان حديثة وهي برتقالي أسود فضي أزرق أحمر أبيض أصفر متوهج، ويبلغ سعر بيع سيارة هيونداي كونا فئة SE بداية من سعر 21 ألف دولار أمريكي وذلك للسيارات ذات محرك قوته الحصانية تصل إلى 147 حصان، أما فئة السيارة N_LINE يبدأ سعرها من 26 ألف دولار أمريكي وقوة محركها تبلغ 195 حصان، أما عن السعر المتوقع لسيارة هونداي كونا 2022 في السعودية يبدأ من 76890 ريال سعودي وحتى 95700 ريال سعودي وفقاً لفئة السيارة والكماليات الخاصة بها، ومن الجدير بالذكر أن الضمان الخاص بالسيارة يتفوق على باقي المنافسين، حيث يصل إلى خمس سنوات لكل 100 ألف كيلو متر.

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