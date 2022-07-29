نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعر الجديد لسيارة بيجو 2008 موديل 2022 مع ترقب لزيادة أخرى في السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد عدد كبير من موديلات السيارات الخاصة بموديلات العام الجاري ارتفاع في الأسعار، ومن بينها سيارة بيجو 2008 موديل 2022 فقد قفز سعر البيع الخاص بها في سوق السيارات بالدول العربية مع الارتفاع المتزايد في معدلات التضخم حول العالم، وتعد السيارة أحد أهم السيارات الرياضية المتوفرة بالسوق خلال الفترة الجارية صاحبة الاستخدامات المتعددة، حيث تحمل السيارة كمية كبيرة من المزايا والكماليات الخاصة بقائدي السيارات مما يجعلها الاختيار رقم واحد عند الشراء.

السعر الجديد لسيارة بيجو 2008 موديل 2022

جاء سعر بيع سيارة بيجو 2008 فئة أكتيف 2022 حالياً بالسعودية حوالي 73 ألف ريال سعودي، أما فئة اللور فقد بلغ سعرها حوالي 79 ألف ريال سعودي، أما بيجو 2008 اللور تيربو 2022 بلغ سعر البيع 91 ألف ريال سعودي، أما سعر البيع في مصر للفئة الأولى بلغ حوالي 469.990 ألف جنيه، ووصل سعر الفئة الثانية من السيارة إلى 504.990 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الفئة الثالثة حوالي 546.990 ألف.

مواصفات سيارة بيجو 2008 موديل 2022

جميع فئات السيارة بيجو 2008 تعتمد بشكل رئيسي على سواعد محرك تربو صغير تبلغ سعته 1.2 لتر مع دعم ثلاثي السلندرات، وبقوة حصانية تصل إلى 130 حصان، كما أنها مزودة بناقل حركة يعمل أتوماتيكي بست سرعات مختلفة.

وبالنسبة لمواصفات سيارة بيجو 2008 الخارجية بما أنها ذات طابع رياضي فقد جاء قياس العجلات الرياضية 17 بوصة؛ والسرعة القصوى لها في الساعة الواحدة تصل إلى 188 كم وبالنسبة لاستهلاك الوقود لكل 100 كم تستهلك حوالي 6.5 لتر.

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أنظمة الأمان والسلامة بالسيارة

تندرج السيارة تحت تصنيف السيارات الرياضية الأكثر أماناً على الطرق، فقد تم تزويدها بمجموعة كبيرة قد تصل إلى الكمال من وسائل الأمان القياسية، ومن أهم الأنظمة المتوفرة بالسيارة كلاً من نظام Abs ، ونظام EBD ، ونظام ESP ، ونظام ASR، ونظام EBA، بالإضافة إلى توفير 2 وسادة هوائية بسيارات الفئة الأولى و4 وسائد بسيارات الفئة الثانية والفئة الثالثة إلى جانب وجود مثبت ومحدد سرعه للتحكم في عجلة القيادة على الطرقات السريعة.

كما تتضمن السيارة حساسات ركن أمامية وخلفية للمساعدة على الركن بشكل سريع في الأماكن الضيقة، مع توفير كاميرا خلفية 180 درجة بالإضافة إلى الحساسات الخاصة بالمطر والإضاءة ونظام تحذيري للنقاط العمياء.

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