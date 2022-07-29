أسعار رخيصه لبيع السيارات المستعملة بالسوق السعودي

أسعار رخيصة لبيع السيارات المستعملة بالسوق السعودي، شهد السوق السعودي في الآونة الأخيرة على ارتفاع كبير بالسيارات الجديدة، مما دفع الكثير من محدودي الدخل التوجه لشراء السيارات المستعملة، لذا سنوضح لكم تفاصيل عن السيارات المستعملة بأسعار رخيصه الثمن.

كما مؤخرا تم الإعلان عن تواجد كمية كبيرة من السيارات المستعملة من ماركة تويوتا وهيونداي وهوندا ونيسان وكيا وغيرهم من ماركات السيارات المشهورة والمعروفة داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية ومتوفرة بمواصفات قياسية وبأسعار رخيص ومناسبة للجميع.

سيارة كيا سورينتو مستعملة 2010:

للبيع سيارة كيا سورينتو مستعملة موديل 2010 للبيع في مدينة المدينة المنورة.

سعر بيع السيارة كيا سورينتو مستعملة 45000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة كيا سورينتو بالتقسيط بدفع مقدم يبلغ 15000 ريال سعودي وقسط شهري 4000 ريال سعودي.

السيارة كيا سورينتو بها ناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي فضي.

السيارة كيا سورينتو تم إستخدامها حوالي 13000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة كيا سورينتو البنزين.

وسائل الراحة في السيارة كيا سورينتو عبارة عن مرايات كهرباء ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد ومكيف وفتحة سقف وريموت كنترول وباور.

نظام الصوت في السيارة كيا سورينتو مكون من مشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي ومبدل أقراص ومدخل AUX.

وسائل الأمان في السيارة بها وسادة هوائية جانبية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ومقاعد كهربائية وكشافات.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا سورينتو يرجى الإتصال على 0591722496 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966591722496.

السيارة تويوتا كورولا مستعملة للبيع:

للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2017 مستعملة للبيع في مدينة حفر الباطن.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 25000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة تويوتا كورولا بنظام التقسيط بدفع مقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كورولا أبيض.

السيارة تويوتا كورولا تم قيادتها 160000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا بها فرش جلد ومكيف وباور ومرايات كهرباء ومرايات ضم إغلاق.

السيارة بها جنوط ومقاعد كهربائية وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة وجي بي إس.

السيارة بها بلوتوث ومدخل AUX ونظام التحكم في الطارة ومدخل يو إس بي.

يمكن للمشتري التواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0595031057 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966595031057.

سيارة تويوتا كامري مستعملة للبيع: