الوحش بيتمخطر .. مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 Toyota Land Cruser وسعرها في الأسواق

أعلنت شركة تويوتا عن إتاحة موديل تويوتا لاند كروزر 2022 الجديد في مصر والتي تميزت بعدد من الإمكانيات والتقنيات الحديثة التي أضيفت بها مؤخرًا وجعل الكثير من الأفراد الراغبين في امتلاك سيارات جديدة في انتظار إطلاق السيارة من الشركة، ويعتبر شكل السيارة الخارجي الجذاب له عامل كبير في رغبة الجميع في شراء السيارة بالإضافة إلى المزايا والمواصفات الموجودة بها من الداخل والتي تعمل بها السيارة واليوم نأخذكم في جولة صغيرة نوضح بها إمكانيات سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 Toyota Land Cruser

سيارة تويوتا لاند كروزر الفاخرة والفخمة تتمتع بعدد من المزايا لم يوجد إلا في فئة قليلة من السيارات الرائعة فقط والتي تتمثل في:

اضيف بالسيارة العديد من وسائل الحفاظ على أمن وأمان السائق والراكبين. هناك نسختين متوقعتين من السيارة الأولى بالوقود والثانية هي نسخة هجينة. من الداخل هناك مساحة كبيرة وواسعة بالسيارة حتى يكون هناك شعور اكبر بالراحة بالنسبة المتواجدين سواء راكبين أو السائق. تعمل السيارة بمحرك يعمل بحوالي 6 أو 8 اسطوانات. من الناحية الأمامية بالسيارة نجد أن المصابيح بتلك المنطقة محدثة ومغطاه بشبكة عمودية أما عن مصابيح السيارة الأخرى في من النوع الضبابي مخططة باللون الأسود كزينة نهائية لها. عجلة القيادة المدعمة بسيارة تويوتا لاند كروزر تتميز بأنها قابلة للتغير في أي وقت.

أما عن وسائل الترفيه الموجودة بها فهي من النوع الحديث المتطور من أجل أن تنال إعجاب السائق. كما أن هناك من السطح العلوي للسيارة شبكة قوية حتى يسهل وضع الأشياء عليها من أغراض للركاب وما إلى ذلك. تأخذ سيارة تويوتا لاند كروزر تصميم خارجي جذاب وجديد وفي نفس الوقت تستطيع السيارة أن تسير على الطرق الوعرة ببساطة بدون أي مشكلات للسائق.

سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

تم إطلاق سيارة Toyota land cruiser في الكثير من أسواق السيارات حول العالم نظرًا للشعبية الكبيرة التي تملكها شركة تويوتا للسيارات اليابانية وقد أطلقت في الفترة الأخيرة في مصر حيث انتظرها العديد من الأفراد وقد جاء سعرها كالتالي في مصر حيث تبدأ من مبلغ ثمانمائة وخمسة وعشرون ألف جنيهًا حتى مليون ومائة وخمسة ألف جنيه مصري.