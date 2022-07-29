نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيهما أفضل السيارات الكهربائية أم السيارات الهيدروجيني ؟ تعرف علي الفروقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال الفترة الأخير اتجه العالم إلى صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهيدروجينية استعداداً للاعتماد الكلي عليها بدلاً من السيارات التي تعمل بالوقود أو البنزين، بعد أن تم التأكد من الأضرار الجسيمة التي تسببها للبيئة، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف على الفرق بين هذان النوعان من السيارات التي تتسابق كبرى الماركات العالمية في مجال السيارات على صناعتها وتوفير عدد كبير من الكماليات الهامة لدى قائد السيارة من خلالها.

كيف تعمل السيارات الكهربائية EV

السيارات الكهربائية Electric vehicle تعتمد في تشغيلها على بطاريات أيون الليثيوم، فمن خلال توليد الطاقة الشمسية يتم ملء البطاريات بها ثم يتم وضعها بالسيارة، ففي خلال ثمان ساعات فقط يتم شحن بطارية السيارة والسير بها مسافة تتراوح ما بين 400 كيلو متر وحتى 600 كيلو متر، فطريقة شحن السيارة تتشابه إلى حد كبير مع طريقة شحن اللاب توب أو الجوال، وبالنسبة لتكلفة الشحن فهي بسيطة للغاية تبدأ من خمس دولارات وحتى خمسة عشر دولار، أي ما يعادل 19 ريال سعودي وحتى 38 ريال.

كيف تعمل السيارات الهيدروجينية FCV

السيارات الهيدروجينية Fuel Cell Vehicle ، يتم ملء خزانها بالطاقة الهيدروجينية التي تنتج من دمج بخار الماء مع غاز الميثان، وتعد تلك السيارة صديقة للبيئة أكثر لأن لا ينتج عنها أي احتراق للوقود كما لا ينتج عنها بطاريات يجب التخلص منها، بل الانبعاثات الناتجة عنها ينتج عنها مياه نقية صالحة للشرب، ويتم ملء الخزان الخاص بها في غضون خمس دقائق فقط بسعر 85 دولار أمريكي أي ما يعدل 319 ريال سعودي، ومن الجدير بالذكر أن تلك السيارة مميزة بتقنيات تجعلها لا تفقد الطاقة الخاصة بها حال تم تركها لمدة طويلة دون تشغيل.

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أيهما أفضل السيارات الكهربائية أو السيارات الهيدروجينية

على الرغم من أن السيارات الهيدروجينية صديقة أكثر للبيئة إلا أن هناك دراسات أكدت ميل المستهلكين نحو شراء السيارات الكهربائية، وهذا ناتج عن أن الكفاءة الخاصة بالنوع الأخير تفوق على كفاءة السيارات الهيدروجينية، كما أن البنية التحتية الخاصة بالسيارة التي تعمل بواسطة وقود الهيدروجين تمثل أحد المشكلات الكبرى التي تواجه انتشار السيارة اعتباراً للأمن والسلامة على الطرق، كما أن المحطات الخاصة بتزويد السيارات بالهيدروجين تحتاج إلى وقت أكبر بكثير من بناء المحطات الخاصة بشحن السيارات الكهربائية.

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