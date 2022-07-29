نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022 وشروط الحصول على سيارة معاقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022 من أكثر الأمور التي يتم تداولها داخل عمليات البحث، وذلك يرجع إلى أن الحكومة المصرية تحرص دائمًا على تقديم كافة الخدمات المميزة لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يجعلهم قادرين على التعايش بشكل كبير.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022

عن طريق اتباع سلسلة من الخطوات والتي تتم بشكل إلكتروني، فيمكننا التوصل إلى كافة البيانات الخاصة بنتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين لسنة 2022، وهذا ما سنقوم بعرضه بالشكل الآتي:

أولًا يقوم المستعلم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة عبر الإنترنت، وذلك عن طريق وزارة الصحة المجالس الطبية المتخصصة.

ومن بعدها يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها يقوم بالضغط على أيقونة نتيجة الفحص الطبي.

ثم تأتي خطوة تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم، فيجب إدخال كافة البيانات التي تطلب منه بشكل صحيح.

ومن بعد ذلك يقوم بتحديد موعد ومكان الكشف الطبي، ومن ثم يقوم بتحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع إليه المستعلم.

ثم يقوم بالنقر على أيقونة الاستعلام الظاهرة أسفل الصفحة، وسيظهر للمستعلم كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الكشف الطبي المراد الاستعلام عنه.

أهم شروط الحصول على السيارة المخصصة للمعاقين

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عددًا من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم، حتى لا يتم رفض طلب حصوله على سيارة، وإليكم أبرز تلك الشروط بالصورة الآتية:

يجب أن يكون المتقدم من أصول مصرية وليس لديه أي جنسية أجنبية.

كما يجب أن يصل الحد الأدنى لعمره إلى حوالي 18 سنة.

ومن الضروري أن يكون المتقدم منتمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالإضافة أن إعاقته يجب ألا تتنافى مع إمكانيته بقيادة السيارة.

ويشترط أن يكون لديه بطاقة الخدمات المتكاملة، مع اجتيازه للكشف الطبي الشامل في أحد المستشفيات التابعة للحكومة.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022، ومن الملاحظ أن قبول طلب الحصول على سيارة للمعاقين مرتبطًا بتوافر مجموعة من الشروط، وهذا ما قمنا بذكره بشكل مفصل داخل هذا المقال.