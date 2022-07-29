بأسعار مخفضة وإمكانيات عالية سيارات مستعملة للبيع في السعودية

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سيارات مستعملة للبيع بالسعودية يسعى عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية بشراء سيارة تكون بها كافة وسائل الراحة والأمان بالإضافة إلى المميزات الأخرى وتكون ذات محرك قوي وهيكل متين ونظرا للإرتفاع الكبير في سعر السيارات الجديدة إتجه البعض إلى البحث داخل أسواق السيارات المستعملة للحصول على السيارة التي تناسبهم بأسعار رخيصه مع ظروف المعيشة. سيارة تويوتا هايلكس 2010 مستعملة للبيع متوفر للبيع سيارة تويوتا هايلكس أول إستخدام 2010 مستعملة في مدينة رأس الخفجي.

سعر بيع السيارة تويوتا هايلكس مستعملة 74000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا هايلكس سجل 220000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا هايلكس أوتوماتيك.

السيارة تويوتا هايلكس متوفرة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا هايلكس البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا هايلكس مستعملة يرجى الإتصال على 0582142006 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966582142006. للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2013 مستعملة متاح للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2013 مستعملة في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 26000 ريال سعودي.

عداد الممشى للسيارة تويوتا كامري بلغ 197500 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كامري أبيض.

السيارة تويوتا كامري بها نظام الركن الذكي للسيارة ومرايات كهربائية ومرايات ضم إغلاق.

السيارة بها مكيف وفرش جلد وريموت كنترول وباور ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه.

السيارة تويوتا كامري بها مبدل أقراص ومدخل AUX ومشغل دي في دي ومدخل يو إس بي.

كما أن السيارة بها مشغل إسطوانات وبلوتوث وراديو كاسيت وجنوط وجي بي إس ومثبت سرعة وكاميرا خلفية.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري يرجى الإتصال على 00966591150483. سيارة هيونداي توسان موديل 2018 مستعملة للبيع يوجد للبيع سيارة هيونداي توسان موديل 2018 مستعملة في مدينة حفر الباطن.

السيارة هيونداي توسان من طراز أوتوماتيك 2.4L full option AWD.

كما السيارة هيونداي توسان تم قيادتها 88000 كيلو متر.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي توسان أوتوماتيك.

سعر بيع السيارة هيونداي توسان مستعملة 27000 ريال سعودي.

كما متوفره اللون الخارجي للسيارة هيونداي توسان بني.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي توسان البنزين.

كما يمكن الحصول على السيارة هيونداي توسان يرجى التواصل مع البائع والإتصال على 0595031057 أو من خلال الواتس آب على 00966595031057. عمر شويل - جدة بأسعار مخفضة وإمكانيات عالية سيارات مستعملة للبيع في السعودية - ثقفني

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