نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة النترا من 2015 إلى 2018 حالات وأسعار خرافية في المقال التالي

تعد سيارات النترا من أقوى السيارات التي عليها طلب كبير في المملكة العربية السعودية، وتقدم الشركة الكورية المُصنعة وهي شركة هيونداي خدمات ومواصفات في السيارة المشار إليها تحديدًا عالية الكفاءة، وتمتلك إلنترا منذ موديل 2015 محرك قوي بقوة 127 حصان ميكانيكي وتزيد قوة المحرك كلما تقدم موديل السيارة حتى أصبحت قوة المحرك تصل في موديل عام 2022 إلى 287 حصان ميكانيكي. سيارات مستعملة النترا من 2015 إلى 2018 حالات وأسعار خرافية هناك سيارة في الشرقية النترا موديل 2015، قير السيارة اتوماتيكي.

وفي الوقت نفسه السيارة تعمل بالبنزين، البودي مرشوش بالكامل وسعر السيارة 35 ألف ريال قابل للتفاوض.

السيارة باللون الأبيض وحالات الكشافات الأمامية تحتاج إلى تلميع.

تحتوي السيارة على فتحة سقف باللون الأسود، المرايا الجانبية بحالة سلمية وليست عليها أي ملاحظات.

حالة السيارة من الداخل لا تحتاج إلى تعديل أو تجديد، محرك السيارة والقير بدون ملاحظات. النترا رخيصة في المملكة العربية السعودية موديل عام 2016 هناك سيارة هيونداي ألنترا في الشرقية موديل 2016.

ممشى السيارة هو 156 ألف كيلومتر، البوي يحتوي على رش تجميلي لعلاج آثار الشمس.

وفي الوقت نفسه الحد 35 ألف ريال سعودي.

السيارة باللون الأبيض وحالة السيارة من الخارج بحالة ممتازة.

حالة الكشافات الأمامية والخلفية بحالة جيدة ولا تحتاج إلى تلميع أو تجديد.

كفرات السيارة بحالة جيدة، حالة المرايا الجانبية جيدة ولا تحتاج إلى تعديل.

وفي الوقت نفسه زجاج السيارة بدون خدوش أو أي ملاحظات. سيارات كورية رخيصة وبحالات جيدة وأسعار مناسبة هناك سيارة في الشرقية بحالة جيدة ممشى 270 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه البودي مرشوش بدون ارباج، سعر السيارة هو 28 ألف ريال.

حالة المحرك والقير بحالة ممتازة، السيارة موديل 2018.

سعر السيارة قابل للنقاش، مكينة السيارة 2000 سي سي، السيارة من الداخل بحالة ممتازة.

تابلوه السيارة بحالة الوكالة ولا يحتوي على أي ملاحظات.

شاشة السيارة تعمل بشكل جيد وكذلك ديكسون السيارة والقير وفرش الكراسي.

زجاج السيارة بلا أي ملاحظات وكشافات السيارة لا تحتاج إلى أي تعديل أو تجديد.

كفرات السيارة تعمل بشكل جيد وجميع الصيانات الدورية تم عملها في وقتها. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة النترا من 2015 إلى 2018 حالات وأسعار خرافية - ثقفني

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