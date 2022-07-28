موديلات متنوعة بدون مقابل للتنازل لظروف السفر في السعودية، نبدأ تقريرنا مباشرة مع سيارة فورد اكسبلورر نص فل موديل 2021 دبل طالع عدادها ثلاثين ألف، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 2300 سي سي تولد قوة 300 حصان والجيربوكس أوتوماتيك . التجهيزات والمميزات: مكيف أوتو لمسة واحدة، مثبت سرعة، ريموت لدخول السيارة، تحكم عن بعد +تشغيل بصمة، حساسات + كاميرا خلفية، دريكسون جلد متعدد الاغراض، جنوط 20 انش، نظام ملاحة، حساس كفرات، فرامل ABS، مقاعد جلد، فتحة سقف بانوراما، مصابيح ليد. السيارة للتنازل بداعي السفر بدون مقابل عبر بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 2650 ريال شامل التأمين، تم سداد دفعة أولي 20 ألف ريال +17 قسط، عدد الأقساط المتبقية 43 قسط + دفعة أخيرة 83 ألف ريال قابلة للتقسيط حيث يبلغ إجمالي المتبقي على السيارة حوالي 170 ألف ريال.

موديلات متنوعة للتنازل لظروف السفر

تتوفر للتقبيل سيارة جيلي CoolRay فل موديل 2021 بأكياس الوكالة طالع عدادها 26000 كم، ماكينة 3 سلندر حجمها 1500 سي سي تولد قوة 177 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: مقاعد مكسوة جلد، سقف بانوراما، نظام تثبيت سرعة، كاميرا 360 درجة، فرامل abs مانعة للإنغلاق، مكيف أوتوماتيك، عدد 6 وسائد هوائيه، تحذير في المناطق العمياء، بلوتوث، اضاءات ليد، دخول ذكي بالريموت، تشغيل المحرك بدون مفتاح، حساس كفرات. السيارة للتنازل لظروف السفر ( لإكمال الدراسة بالخارج ) وذلك مقابل الدفعة الأولى التي تم سدادها وهي 8500 ريال والمبلغ قابل للتفاوض، التقبيل من خلال شركة ايجارة وقيمة القسط الشهري 1395 ريال، تم سداد 9 اقساط ومتبقي دفع 51 قسط + دفعة أخيرة 18 ألف ريال.

تتوفر للتنازل سيارة جيلي Azkarra فل اوبشن موديل 2021 طالع عدادها 30000 كم، محرك هايبرد بنظام دفع رباعي يحتوي على 3 اسطوانات حجمه 1500 سي سي يولد قوة 187 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. التجهيزات والمميزات: فرامل مانعة للانغلاق، مكيف أوتوماتيكي متعدد المناطق، مثبت سرعة، 4 وسائد هوائيه، حساسات أمامية وخلفية + كاميرا خلفية، تحذير في المناطق العمياء + تحذير مغادرة المسار، جنوط 18 انش، مقاعد جلد، بلوتوث، بانوراما، اضاءات ليد، فتح السيارة بالريموت، زر لتشغيل المحرك بالبصمة، تحكم مقود. السيارة للتنازل بدون مقابل لغرض السفر وقيمة القسط الشهري 1530 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 14 قسط ومتبقي سداد 46 قسط + دفعة نهائية عشرة آلاف ريال..

سيارات مستعلمة للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتنازل سيارة ام جي 5 موديل 2021 طالع عدادها 25 ألف كم والتنازل بدون بنوك عبر توكيل ام جي مباشرة، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 1500 سي سي تولد قوة 118 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: نظام تثبيت السرعة، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون)، مرايا جانبية كهربائية ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX و4 مكبرات الصوت، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، التحكم في الثبات، 2 وسائد هوائيه وتقنية دعم المكابح، مقاعد مخمل و جنوط 15 انش. السيارة للتقبيل بدون شروط أو مقابل لظروف السفر وقيمة القسط الشهري 972 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 14 قسط ومتبقي سداد 46 قسط + دفعة أخيرة 11 ألف ريال.