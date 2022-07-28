نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات كيا بيجاس الجديدة 2022 بالتقسيط على 60 شهر بأقل من 1000 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات كيا بيجاس الجديدة 2022 بالتقسيط نقدم لكم أبرز المعلومات وأسعار سيارات كيا الجديدة بالتقسيط في السعودية، حيث تقوم مجموعة الجبر للتمويل في المملكة العربية السعودية بعمل عروض تقسيط مميزة على أسعار بعض سيارات كيا الجديدة لمدة خمس سنوات خاصة بسداد الأقساط المستحقة، حيث أن سيارات كيا هي من أكثر السيارات طلبًا في الأسواق نظرًا لموثوقيتها العالية بالرغم من أسعارها المرتفعة، وسنقوم بتقديم إمكانيات السيارة وتفاصيل عرض التقسيط من الجبر للتمويل.

سيارات كيا الجديدة بالتقسيط في السعودية

من أبرز سيارات كيا التي تقدمها مجموعة الجبر للسيارات ما يلي:-

1. سيارة كيا بيجاس إل إكس 2022 LX

أبرز إمكانيات السيارة:-

تعد سيارة كيا بيجاس من السيارات التي تندرج تحت فئة سيارات السيدان وتعمل بخاصية الدفع الأمامي للعجلات، يمكن للسيارة أن تستهلك من الوقود كمية 17.8 كيلو متر لكل لتر واحد فقط، سعة موتور السيارة تبلغ 1400 سي سي أي 1.4 لتر وتعمل السيارة بوقود البنزين وناقل الحركة أوتوماتيكي ويتكون من أربع أسطوانات وست سرعات ولا تحتوي السيارة على حساسات ركن ومزودة بوسادتين هوائيتين، وبالنسبة إلى سعر بيع السيارة فهو يبدأ من 52.23 ريال سعودي بقسط شهري 971 ريال سعودي على خمس سنوات بدفعة أولية 5.233 ريال سعودي ودفعة أخيرة قيمتها 15.697 ريال سعودي

2. سيارة كيا بيجاس إي إكس 2022 EX

بالنسبة إلى سيارة كيا بيجاس إي إكس فهي من أفضل فئات سيارة كيا بيجاس 2022 التي تندرج تحت فئة سيارات السيدان بموتور سعته 1400 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات وعدد أحصنته 95 حصان واستهلاك البنزين 17.8 لتر ومزودة بوسادتين هوائيتين، سعر بيع السيارة يبدأ من 56.808 ريال سعودي بقسط شهري يبدأ من 1.054 ريال سعودي بينما تبلغ قيمة دفعة القسط الأولى حوالي 5.681 ريال سعودي والأخيرة 17.043 ريال سعودي والقسط متاح سداده على مدار خمس سنوات.

3. سيارة كيا ريو إل إكس 2022 LX

هي واحدة من سيارات السيدان التي تعمل بالدفع الأمامي للعجلات ومعدل استهلاك البنزين يبغ 17.5 كيلو متر لكل لتر، مزودة بموتور قوي سعته اللترية 1.4 لتر وقوة دفعة 100 حصان، سعر السيارة الكلي يبلغ 68.653 ريال سعودي وأول دفعة من قسط السيارة تبلغ 6.866 ريال سعودي والدفعة الأخيرة 20.596 ريال سعودي وقيمة القسط الشهري حوالي 1.273 ريال سعودي على خمس سنوات.