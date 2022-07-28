تويوتا كامري 2022 تقسيط بـ500 ريال أفضل وأقوي عروض التقسيط المقدمة من عبد اللطيف جميل بالسعودية

تويوتا كامري 2022 تقسيط 500 ريال سعودي، حيث أن سيارة تويوتا كامري هي من أفضل السيارات اليابانية التي تم تقديمها في عام 2022م وتفوقت على السيارات المنافسة لها والتي من نفس فئتها السعرية، حيث تتميز سيارة تويوتا كامري الجديدة بالكثير من الإمكانيات المتطورة و المواصفات وفئة كبيرة من وسائل التكنولوجيا و الترفيه، وسنقوم بتقديم كل ما يخص عرض التقسيط بالإضافة إلى إمكانيات السيارة من خلال سطور مقالنا التالية تابعوا معنا.

سيارة تويوتا كامري 2022 تقسيط ب500 ريال سعودي

سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2022م يبدأ من 86 ألف ريال سعودي، ويتم دفع أول قسط من سعر السيارة بمبلغ 61 ألف و216 ريال سعودي بينما قيمة القسط الشهري يبدأ من 500 ريال سعودي، حيث تبلغ قيمة القسط الأخير حوالي 39 ألف و560 ريال سعودي و يتم سداد أقساط السيارة لمدة تصل إلى خمس سنوات (60 شهر).

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022

يبلغ طوال السيارة حوالي 192 رطل ويصل إلى 195 رطل و طول قاعدة عجلات السيارة تصل إلى 112 بوصة.

يتراوح وزن السيارة من 3241 إلى 3572 رطل وحجم مساحة التخزين تبلغ 15.1 قدم مكعب.

موتور السيارة سعته تصل إلى 2500 سي سي (2.5 لتر) وقوة دفعه تصل إلى 206 حصان.

أقصى عزم تصل إليه السيارة يبلغ 249 نيوتن لكل متر والتسارع من الصفر حتى 100 كيلو متر في غصون 7.6 ثانية.

النظام الصوتي للسيارة يتكون من ثمان سرعات من النوع JBL وتتميز السيارة بوجود كاميرا محيطية.

تعمل بزاوية 360 درجة مئوية تكشف جميع نواحي الطريق.

بالنسبة إلى شاشة عرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية مقاسها يبلغ 7.5 بوصة.

تعمل باللمس وهناك زاوية أخرى على واجهة السيارة بمقاس 10 بوصة.

عيوب سيارة تويوتا كامري 2022

بالرغم من إمكانيات ومميزات سيارة تويوتا كامرى 2022 إلا أن بها بعض العيوب البسيطة التي علينا ذكرها وفقًا للأمانة التجارية التي تستدعي ذلك ومن أبرز عيوب السيارة ما يلي:-