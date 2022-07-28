نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية toyota rush 2022 المواصفات كاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية toyota rush 2022 من توكيل عبداللطيف جميل الذي يقدم لكم أفضل السيارات داخل المملكة العربية السعودية، حيث يبدأ سعر السيارة من 73,255 ريال سعودي، لتصبح بذلك أحد السيارات التي جمعت بين السعر المناسب والمواصفات الرائعة.

سعر سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية toyota rush 2022 المواصفات كاملة

تتسم سيارات تويوتا راش 2022 بكونها من السيارات الرياضة التي يفضل قيادتها السائقون على الطرق السعودية، كما أنها من السيارات ذات المظهر الفخم المرتفع عن الأرض، مع تقنيات حديثة تقدم راحة أكثر للسائق والركاب أثناء القيادة، ومع ألوانها الرائعة جعلت منها سيارة مناسبة للشباب والبالغين.

تويوتا راش

تعد السيارة راش 2022 من أقوى السيارات الرياضية المطروحة من شركة تويوتا في السعودية، فهي تضم موتور قوي في في تي أي مزدوج، وناقل حركة اتوماتيك، وهي بأبعاد مثالية إنسيابية تتناسب مع كونها سيارة رياضية، والسيارة متاحة بستة ألوان مختلفة، الأبيض، والفضي، والبرونزي، والأحمر، والأحمر الداكن، والأسود.

toyota rush

تم طرح الإصدار الأول من السيارة بالمواصفات القياسية التالية:

محرك متطور بسعة 1.5 لتر.

المحرك 4 سليندر.

القوة القصوى لمحرك السيارة هي 103 حصان.

العزم الأقصى للدوران 136 نيوتن.متر.

ناقل حركة من النوع الأوتوماتيك لعدد 4 سرعات.

نظام الدفع خلفي.

خزان الوقود بلغت سعته 45 لتر.

معدل استهلاك الوقود أثناء السير هو 16.3 كم/لتر.

تضم السيارة 7 مقاعد للسائق والركاب.

تحتوي السيارة على إطارات مقاسها 215/60R17.

صممت السيارة بأبعاد 4435 مم للطول × 1695 مم للعرض × 1705 مم للإرتفاع.

تويوتا راش 2022

سعر السيارة لإصداراتها الأثنين تم الإعلان عنه من توكيل عبداللطيف جميل على النحو التالي:

سعر الإصدار الأول من سيارة toyota rush STD هو 73,255 ريال سعودي.

سعر الإصدار الثاني من سيارة toyota rush GL

هو 79,005 ريال سعودي.

قدمنا لكم اليوم سعر ومواصفات سيارة تويوتا راش 2022 لكل الإصدارات المطروحة منها في المملكة العربية السعودية من عبداللطيف جميل، والتي صظرت بمواصفات نالت إعجاب معظم المستخدمين، وللمزيد من أسعار السيارات في السعودية برحاء الضغط على زر المتابعة ليصلكم إشعارات بكل ما نقدمه من مقالات كل يوم.