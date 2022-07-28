نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا استعمال نظيف في السعودية وممشى قليل بسعر أقل من 10 ألاف ريال في المقال التالي

تويوتا استعمال نظيف في السعودية بممشى قليل أقل من 200 ألف كم تبدأ الأسعار من 7 ألاف ريال ولا تتعدى 10 ألاف ريال بحالات ممتازة بدون أعطال أو حوادث سابقة، سيارات تويوتا مستعملة رخيصة داخل المملكة نقدمها لكل من يرغب في أمتلاك سيارة تويوتا الرائدة سواء مواطن أو مقيم داخل المملكة بأسعار منافسة وفي متناول يد الكل. تويوتا استعمال نظيف في السعودية تويوتا كورولا موديل 2007 مستعملة سيارة سيدان ومن أفضل سيارات تويوتا والأعلى أنتشارا ومبيعا، تأتي بمحرك سعته تصل إلى 1800 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك ذو 4 أسطوانات وقوة التربو 126 حصان وقوة عزم دوران 188 نيوتن. متر.

والأعلى أنتشارا ومبيعا، تأتي بمحرك سعته تصل إلى 1800 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك ذو 4 أسطوانات وقوة التربو 126 حصان وقوة عزم دوران 188 نيوتن. متر. عدد المستفات المستهلكة للسياراة 20 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة عرعر.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث وبدون أعكال.

الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف، مثبت سرعة، الكراسي بها نظام التدفئة، سنتر لوك، انذار ضد السرقة، نظام ملاحة، مرايات كهربائية، نظام مانع انغلاق الوقود، مدهل يو اس بي، راديو، بلوتوث، مشغل ام بي ثري، مشغل أقراص.

سعر تويوتا مورولا 2007 مستعملة في السعودية 7 ألاف ريال. تويوتا كامري موديل 2006 مستعملة سيارة سيدان وايضا تعد من أشهر فئات سيارات تويوتا في الخليج والعالم، تأتي بمحرك سعته اللترية 2400 سي سي وتولد قوة 157 حصان مع قوة عزم دوران 234 نيوتن. متر، الناقل الحركي الخاص يدوي رباعي الأسطوانات.

عدد المسافات المستهلكة للسيارة 60 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة عرعر بحي الفيصلية.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث ولا تشتكي من أي أعطال.

الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف، وسائد هوائية، أنظمة حماية، أنظمة ترفيهية.

سعر تويوتا كامري 2006 مستعملة في السعودية 7 ألاف ريال. تويوتا كامري موديل 2011 مستعملة سيارة سيدان تعمل على محرك أوتوماتيك له 4 أسطوانات و 6 سرعات، السعة اللترية للسيارة تصل إلى 2400 سي سي وتنتج قوة 156 حصان و245 نيوتن. متر.

عدد المسافات المستهلكة للسيارة 150 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة عرعر بحي الربوة.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج وبدون حوادث .

تحتوي على شاشة لمس، الدخول بدون مفتاح، ستتر لوك، مثبت سرعة، أضوية زينون، مكيف، أنظمة أمان وحماية ضد أخطار الطريق، انذار ضد السرقة، مدخل يو اس بي، راديو، بلوتوث، ام بي ثري.

سعر تويوتا كامري 2011 مستعملة في السعودية 9 ألاف ريال. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا استعمال نظيف في السعودية وممشى قليل بسعر أقل من 10 ألاف ريال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات تويوتا استعمال نظيف في السعودية وممشى قليل بسعر أقل من 10 ألاف ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.