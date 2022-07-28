نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي مواصفات وسعر تويوتا سيكويا 2023 الجديدة ؟ تعرف على سيارة الـSUV في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر تويوتا سيكويا 2023 ، كما أطلعناكم في مقالات سابقة على سيارة Toyota Sequoia 2023 فسنعرفكم اليوم على صرفية البترول في سيارة تويوتا سيكويا الجديدة التي تمتلك قوة أكبر بالإضافة لكون السيارة اقتصادية وهذا أكثر في استهلاك البنزين. حيث أن تلك السيارة هي سيارة هايبرد الجيل الثالث من سيارات Toyota sequoia التي ظهرت بشكل رسمي في يناير الماضي بعد أن مرَّ 15 عام على إنتاج الجيل الثاني من سيارة الـSUV كبيرة الحجم وسوف نتعرف على السيارة في المقالة التالية.

مواصفات وسعر تويوتا سيكويا 2023

استوحيت سيارات Toyota sequoia الجديدة تصميمها الخارجي. من شقيقتها سيارة بيك اب تويوتا تندرا 2022 جديدة. بالإضافة إلى أنها تنافس سيارات أخرى مثل شفروليه تاهو وجمس يوكون وفورد اكسبيديشن وجيب واجونير.

كما تعتمد مواصفات وسعر تويوتا سيكويا 2023 على :-

محرك V6 مكون من 6 سلندر.

كما أن سعة المحرك 3.5 لتر مع توين تيربو.

المحرك يحصل على دعم كهربائي لكي يصدر قوة 437 حصان منه و790 نيوتن /متر من عزم الدوران.

وللعلم بالشئ هذه الأرقام تجعل المحرك أقوى بمقدار 56 حصان. كذلك وأعلى بمقدار 246 نيوتن متر من عزم الدوران من الأرقام التي يوفرها محرك V8 بسعة 5.7 لتر (تنفس طبيعي) الذي كان متوفر على Toyota sequoia قديمة في تويوتا سيكويا الجديدة 2023.

سيكويا ٢٠٢٣ ومعلومات عنها

الأرقام الرسمية التي نشرها موقع Toyota تكشف أن سيارة SUV هايبرد الكبيرة تستهلك غالون بنزين لكي تقطع مسافة 21 ميل بكل لتر داخل المدينة. كذلك 24 ميل بكل غالون أي ما يعادل 10 كم بكل لتر على الطرق السريعة. كما أن سيارة Toyota Sequoia 2023 بمعدل وسطي 22 ميل بكل غالون أي ما يعادل 9.3 كم بكل لتر بنزين. كذلك الذين يختارون القيادة بالاعتماد على نظام دفع كلي للعجلات يستهلكوا غالون من البنزين لكي يقطعوا مسافة 19 ميل بلتر في المدينة. كما يقطعوا مسافة 22 ميل بغالون واحد. ما يعادل 9.3 كم /لتر بنزين على الطرق السريعة. ومعدل وسطي 20 ميل لكل غالون بنزين أي ما يعادل 8.5 كم بلتر واحد.

ليست نسخة تويوتا سيكويا الجديدة الهايبرد أكثر قوة من السيارة القديمة فقط. بل هي اقتصادية في صرفية البترول. كما أن السيارة القديمة كانت تعتمد على نظام دفع خلفي وتستهلك جالون من البنزين لقطع مسافة 13 ميل في المدينة و17 ميل على الطريق السريع وبمعدل وسطي 15 ميل. كما تمكنت الشركة اليابانية من زيادة قدرات القطر في مواصفات وسعر تويوتا سيكويا 2023 بنسبة 22%. لكي تصل إلى 4.082 كيلوغرام. كما يمكن اختيار حزمة Tow Tech التي تشمل على مميزات للمساعدة على المشي في مسار مستقيم ودليل النسخ الاحتياطي للمقطورة.

ما هو سعر سيكويا 2023 ؟

من مميزات السلامة والأمان الموجودة في Toyota Sequoia 2023 أن بها مجموعة Toyota Safety Sense 2.5.والتي تتضمن نظام التحذير ما قبل الاصطدام مع نظام اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات. بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة الديناميكي بالرادار. كذلك نظام التنبيه من مغادرة المسار بمساعدة التوجيه. ومساعدة لتتبع المسار والمميزات الأخرى تشمل الحزم العالية التلقائية التي بها أنظمة : التعرف على شواخص المرور والتذكير بوجود ركاب بالمقعد الخلفي. وشاشة الرؤية البانورامية ونظام التحذير من النقطة العمياء.

الأسعار التي نطلعكم عليها في تلك المقالة مع احتساب رسوم الشحن التي تختلف تقريباً 1,495 دولار أمريكي أي ما يقارب الـ5,606 ريال سعودي.

تويوتا سيكويا الجديدة 2023 فئة SR5 4X2 بــ59,795 دولار ما يعادل 224,231 ريال.

فئة SR5 4X2 بــ59,795 دولار ما يعادل 224,231 ريال. فئة 4X4 SR5 تبدأ بــ 62,795 دولار ما يعادل 235,481 ريال.

كذلك مواصفات وسعر تويوتا سيكويا 2023 فئة ليمتد الجديدة 4X2 تبدأ بــ 66,195 دولار ما يعادل 248,231 ريال.

فئة ليمتد الجديدة 4X2 تبدأ بــ 66,195 دولار ما يعادل 248,231 ريال. فئة ليمتد 4X4 تبدأ بــ 69,195 دولار ما يعادل 259,481 ريال.

نسخة بلاتينيوم 4X2 تبدأ بــ 72,395 دولار ما يعادل 271,481 ريال.

نسخة بلاتينيوم 4X4 جديدة تبدأ بــ 75,395 دولار ما يعادل 282,731 ريال.

مواصفات وسعر تويوتا سيكويا 2023 TRD Pro 4X4 جديدة تبدأ بــ 78,395 دولار أي ما يقارب 293,981 ريال.

TRD Pro 4X4 جديدة تبدأ بــ 78,395 دولار أي ما يقارب 293,981 ريال. كذلك Capstone 4×2 الجديدة تبدأ بــ 76,795 دولار ما يعادل 287,981 ريال.

وأخيراً فئة Capstone تبدأ بــ 79,795 دولار ما يعادل 299,231 ريال.

والسيارة يُقال أنه سوف تكون ميعاد نزولها في الربع الأخير من السنة.