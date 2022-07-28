سعر سيارة تويوتا كراون 2023 في السعودية أهم مميزات محرك 2023 Toyota Crown

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عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا كراون 2023 في السعودية ، بعد عقود من الغياب عن أمريكا الشمالية ، عادت لوحة Toyota Crown، على الرغم من أنها بديل لسيارة أفالون المتوقفة إلا أنها ليست سيارة سيدان تقليدية بدلاً من ذلك ، يمتد كراون 2023 على الخط الفاصل بين السيارة وسيارات الدفع الرباعي ، ربما بهدف توسيع جاذبيته للمتسوقين خارج قطاع سيارات السيدان كاملة الحجم المتقلصة. وفي كلتا الحالتين ، فإن مزيج Crown من موقع القيادة العالي والتصميم ثلاثي الصناديق ينقر على مكانة أخلتها سيارات السيدان المرتفعة من العام الماضي مثل Subaru Legacy SUS و Volvo S60 Cross Country. على الرغم من الشائعات عن وجود محرك هجين مكون من مكونات إضافية ومتغير EV ، إلا أن الطراز 2023

سعر سيارة تويوتا كراون 2023 في السعودية

لم يتم إصدار إي أسعار رسميه لسيارة تويوتا كراون حتي الان ،ولكن نتوقع بإن سعر سيارة تويوتا كراون تأتي نسخة الXLE للسيارة بسعر 40 ألف دولار ، مما يعادل حوالي 150.000 ريال سعودي ،أما نسخة البلاتينيوم سوف تأتي بسعر 50 أف دولار مما يعادل حوالي 187.775 ريال سعودي .

مواصفات سيارة 2023 Toyota Crown

سوف يتم إطلاق Crown بزوج من المحركات الهجينة التقليدية. يعد ترتيب مستوى الدخول مألوفًا ، حيث يقترن 2.5 لترًا رباعي الأسطوانات بثلاثة محركات كهربائية وناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT). يحصل الطراز البلاتيني الأغلى ثمناً على مجموعة نقل الحركة Hybrid Max الحصرية التي ترى محركًا توربينيًا رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر ومحركًا كهربائيًا على المحور الخلفي بقوة 340 حصانًا. يكتمل المظهر المميز لسيارة كراون ونمط جسمها غريب الأطوار بما يبدو أنه مقصورة فسيحة ومجهزة بمزايا فاخرة. تزود تويوتا جميع طرازات كراون بكمية سخية من أنظمة مساعدة السائق القياسية وتقنية المعلومات والترفيه.

أهم مميزات محرك 2023 Toyota Crown

المحرك وناقل الحركة والأداء ، تحتوي جميع طرازات كراون على مجموعة نقل حركة هجينة ، ولكن الطراز البلاتيني عالي المواصفات فقط هو الذي يحصل على إعداد Hybrid Max الجديد من تويوتا ، والذي يجمع بين محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر ومحرك كهربائي على المحور الخلفي بقوة 340 حصان. يحصل طرازا XLE و Limited على نظام هجين أقل قوة بقوة 236 حصانًا يستخدم محركًا رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر وثلاثة محركات كهربائية. XLE و Limited لهما ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT) بينما يستخدم Platinum ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات ؛ الدفع الرباعي قياسي في كل قطعة. تقول تويوتا إن التعليق قد تم ضبطه لركوب مريح ، لذلك نحن لا نتوقع بطولات المنعطفات من Crown ، لكن الطراز البلاتيني يأتي مع مخمدات تكيفية. عندما نحصل على فرصة لاختبار التاج ، سنقوم بتحديث هذه القصة بانطباعات القيادة ونتائج الاختبار.