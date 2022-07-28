نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل سيارات مستعملة نظيفة بأسعار رخيصة للبيع في السعودية (كيا ونيسان) في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل سيارات مستعملة نظيفة بأسعار رخيصة للبيع موضوع مقالنا اليوم، يقوم بعض مالكي السيارات بعرض سيارتهم على مواقع الإنترنت للبيع والشراء حيث أنها الوسيلة الأكثر سهولة في الفترة الحالية لأن الأشخاص التي تحتاج إلى شراء سيارة مستعملة تقوم يبحثوا عن السيارات عبر الإنترنت أكثر من الذهاب إلى سوق المستعمل، ويقوم الأشخاص بعرض سياراتهم بأبرز المواصفات مع ترك رقم للتواصل معهم للتساوم بشأن السيارة أو لبيعها أو لأي تفاصيل أخرى وكل ذلك سنقوم بتقديمه الآن.

أفضل سيارات مستعملة نظيفة بأسعار رخيصة للبيع

تتمثل السيارات التي سنقوم بتقديمها لكم بأبرز مواصفاتها فيما يلي:-

1. سيارة نيسان نافارا 2016

أبرز مواصفات السيارة:-

تتميز السيارة بأنها قدرتها كبيرة عند السير على الأراضي الغير ممهدة ولونها الخارجي أبيض، عدد أبواب السيارة أربعة أبواب، يمكنها السير حتى مسافات تصل إلى 64 ألف كيلو متر أو أكثر، سعر بيع السيارة يبدأ من 48 ألف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى يمكنكم الحصول عليها من مالك السيارة نفسه على رقم 0594000864.

2. سيارة سنتافي 2017 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

لون السيارة الخارجي أسود وتتميز بوجود شبك أمامي مطلي بالكروم وتتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي، تم إصدارها في عام 2017م، السيارة متاحة في منطقة القريات في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 65 ألف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى عليكم بالاتصال على رقم +966548641544.

3. سيارة رانجلر 2013 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

هيكل السيارة الخارجي يحكي عن مدى تطور وجاذبية السيارة حيث أنها تتمتع بلون أسود لامع وعجلات قوية وقدرتها كبيرة في السير على الطرق الوعرة وعند السرعات العالية، تتكون من خمسة أبواب وسعرها مستعملة يبدأ من 88 ألف ريال سعودي وهي موجودة في مدينة الرياض السعودية وللحصول على أكثر من هذه التفاصيل يمكنكم التواصل مع مالك السيارة من خلال رقم 0560800018.

4. سيارة كيا أوبتيما نص فل 2013 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

لون السيارة الخارجي أحمر لامع وعجلاتها مصنوعة من الألومنيوم ومطليه بالكروم، تتكون من أربعة أبواب وناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي، سعر بيع السيارة يمكنكم الحصول عليه والتساوم بشأنه من بائعها ومالكها من خلال الاتصال على رقم 0566475151.