احصل الآن على اقوي العروض …عروض تقسيط بعض فئات سيارة هيونداي من محمد يوسف الناغي وبدون دفعه أولي وبدون رسوم أدارية

عروض تقسيط بعض فئات سيارات هيونداي، دائمًا تقوم شركة محمد يوسف الناغي بإطلاق أقوى وأروع عروض تقسيط السيارات سواء كانت تلك السيارات سيارات جديدة أو سيارات مستعملة ولكنها تكون دائمًا في متناول يد الجميع وتتناسب مع أذواق الكثير من العملاء وتتمتع أيضًا بالجودة العالية وحالتها الجيدة، وتكون أيضًا تلك السيارات من أهم السيارات التي يرغب بها العديد من العملاء، وتعتبر أسواق المملكة العربية السعودية من أهم أسواق تجارة السيارات الجديدة والمستعملة بالتقسيط.

عروض تقسيط بعض فئات سيارات هيونداي

ومن أبرز العروض لشركة عبد اللطيف جميل عروض سيارة هيونداي 2022 الجديدة بكافة أنواعها وفئاتها المتنوعة بأقل الأسعار.

وسيتم التعرف على بعض أنواع تلك السيارات وعروضها من شركة عبد اللطيف جميل في هذا الموضوع.

أسعار سيارات هيونداي من محمد يوسف الناغي

قامت شركة محمد يوسف الناغي بعرض مجموعة من فئات وأنواع سيارات هيونداي الحديثة من ضمن سيارات العرض.

وسوف نتعرف على تلك السيارات وأسعارها في الأسواق في الأتي:ـ

سيارة هيونداي توسان 2022

تعتبر سيارة توسان 2022 من أشهر سيارات هيونداي الجديدة في كافة الأسواق.

حيث أنها تتميز بوجود ناقل حركة أوتوماتيكيًا مزودة بسبعة سرعات.

وتحتوي على محرك ذات 4 أسطوانات تصل سعته إلى 1600 سي سي ينتج عنه قوة مقدرها حوالي 180 حصان.

ويتم تسديد سعر تلك السيارة على دفعات شهرية تصل تلك الدفعة حوالي 1,169 ريال سعودي، وتسد هذه الدفعات الشهرية على مدة 5 سنوات.

هيونداي جراند سانتافيه 2022

هذه السيارة من أحدث السيارات التي قامت بإصدارها شركة هيونداي في الفترة الأخيرة بأقل الأسعار.

كما أنها تحتوي على محرك ذات 4 اسطونات بقوة 191 حصان.

وبها أيضًا ناقل حركة أوتوماتيك ذات 8 سرعات.

ويتم دفع حوالي 1,659 ريال شهريًا وتقسم تلك الأقساط على 60 شهر.

سيارة هيونداي سانتافيه 2022