السيارة الجبارة وصلت...سيارة لادا جرانتا 2022 اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعار بعض فئاتها الجبارة

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سيارة لادا جرانتا 2022 اهم مميزاتها ومواصفاتها ،تعد سيارة لادا جرانتا 2022 مثال للفخامة الرقي الذي يبحث عنها الكثير من محبي سيارات لادا، تنتشر سيارات لادا جرانتا 2022 في الشرق الأوسط وخاصة في السعودية لسعرها المناسب للعديد من الفئات وتعتمد سيارة لادا جرانتا نظام الدفع الأمامي للعجلات وتتميز بمحرك قوي بالعديد من وسائل الترفيه الداخلية بالإضافة إلى التصميم الخارجي الجذاب. سيارة لادا جرانتا 2022 اهم مميزاتها ومواصفاتها تعد سيارة لادا جرانتا 2022 سيارة يابانية تم تزويدها بمحرك بسعة كبيرة تصل إلى 1600 سي سي أو 1.5 لتر.

تصل قوة المحرك الكلية نحو 98 حصان ويقدر عزم دوران السيارة بقيمة 145 نيوتن لكل متر.

زودت لادا جرانتا 2022 بناقل حركة يدوي مزود بخمس سرعات.

تعمل لادا جرانتا عن طريق الجر الأمامي للعجلات و أنواع الوقود المستخدم بها البنزين ولا تستهلك سوي 7 لتر فقط لقطع 100 كيلو متر.

مساحه الحقيبة الخلفية للسيارة 430 لتر.

تشمل السيارة نظام الفرامل المانع للانغلاق.

كما تحتوي على وسائد هوائية خاصة بكرسي السائق لتحميه من الاصطدام.

زجاج السيارة الأمامي يعمل بالكهرباء ومن أهم مميزاتها وجود نظام عازل للصوت الخارجي يمنع الضوضاء عن المقصورة الداخلية للسيارة. سعر سيارة لادا جرانتا 2022 تتوفر لادا جرانتا 2022 في السوق السعودي من خلال ثلاث إصدارات: الإصدار الأول بسعر 39 ألف ريال سعودي.

والثاني بسعر 43700 ريال سعودي ويبلغ سعر الإصدار الثالث منها نحو 45800 ريال سعودي.

فيما بلغ سعر سيارة لادا جرانتا 2022 في السوق المصري نحو 163000 جنيه مصري.

الفئة الأولى وسعر الفئة الثانية 183 ألف جنيه مصري والفئة الثالثة بسعر 192 ألف جنيه مصري. سيارات لادا جرانتا 2022 الجديدة تدخل سيارة لادا جرانتا موديل 2022 ضمن سيارات السيدان الصغيرة الحجم.

لادا جرانتا موديل 2022 ضمن سيارات السيدان الصغيرة الحجم. سيارة لادا جرانتا تتراوح بين 4268 ملليمتر للطول بينما يبلغ عرضها 1700 مليمتر ويبلغ ارتفاعها 1500 مليمتر.

وزودت بمصابيح تعمل بتقنيه الليد كما يوجد بها شرائط ضوئية ومرايا جانبية.

تشمل وسائل أمان عديدة مثل أجهزة الاستشعار الخلفية للركن.

كما تحتوي على قفل مركزي ويوجد بها مكيف للهواء و نوافذ كهربائية.

تستهلك نحو 7.2 لتر فقط من الوقود لقطع 100 كيلو متر وتتميز بتصميم أنيق.

وتتفوق على سيارة شيفروليه لا نوس من حيث السلامة والأمان و تتميز بنظام قيادة مرتفع عمر شويل - جدة السيارة الجبارة وصلت...سيارة لادا جرانتا 2022 اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعار بعض فئاتها الجبارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الجبارة وصلت…سيارة لادا جرانتا 2022 اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعار بعض فئاتها الجبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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