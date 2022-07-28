السيارة الملكة وصلت البلاد…سيارة شيفروليه كابتيفا CHEVROLET CAPTIVA 2023 بمواصفاتها العالميه ومميزاتها الجبارة وأسعارها ولا في الاحلام

سيارة شيفروليه كابتيفا CHEVROLET CAPTIVA 2023 بمواصفاتها العالميه ومميزاتها الجبارة، تعتبر سيارة شيفروليه كابتيفا 2023 من أحدث أنواع السيارات التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى كونها من السيارات القوية والمميزة في آخر فترة، فالمعروف عن سيارات شيفروليه أنها قوية ومميزة وسمعتها معروفة على مستوى العالم، كما أن سيارة شيفروليه كابتيفا 2023 نالت شهرة كبيرة بسبب مميزاتها الكثيرة التي تم الإعلان عنها، وفي السطور التالية سوف نوضح إليكم أبرز مميزات السيارة.

سيارة شيفروليه كابتيفا CHEVROLET CAPTIVA 2023

سوف نقدم لكم كل ما يخص سيارة شيفروليه كابتيفا 2023من مواصفات ومميزات وأسعارها في مصر والسعودية.

أهم مميزات ومواصفات سيارة شيفروليه كابتيفا 2023

هناك الكثير من المواصفات والمميزات التي تميز هذه السيارة عن أي نوع سيارة أخرى ويجعل الكثيرين يريدون شرائها ومنها ما يلي:

تتميز السيارة بأن ناقل الحركة بها أوتوماتيكي.

بها قاعدة عجلات 2750 ملم.

يوجد مع السيارات ريموت تحكم يمكن فتح السيارة من خلاله.

تبلغ قوة طاقة السيارة حوالي 143 حصان.

يوجد بالسيارة أقفال آلية لأبوَابها.

السيارة تتميز بوجود اتصال usb.

محرك التربو في السيارة رباعي الأسطوانات و يبلغ سعته حوالي 1.5 لتر.

تتميز السيارة بأن المرايا بها تعمل بالكهرباء بالإضافة إلى مكيف أوتوماتيك.

من أجل الأمان والسلامة للسيارة فهي تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق و شاشة ترفيه وفتحة للسَقف.

و يمكنها التحكم في الانزلاق ويمكن من خلالها مراقبة ضغط الهواء داخل إطارات السيارة .

و بها تقنية دعم المكابح، ويمكن التحكم في مقاعد السيارة كهربائياً.

تحتوي السيارة على مشغل سي دي و عدد ست مكبرات للصوت واتصال يو اس بي ومدخل Aux.

تقوم السيارة باستهلاك وقود حوالي 14.6 كم/ اللتر الواحد.

أبعاد السيارة من حيث الطول يبلغ 4655 سم، والارتفاع 1760، والعرض 1835 سم.

سعر سيارة شيفروليه كابتيفا 2023

سعر سيارة شيفروليه كابتيفا 2023 في السعودية

هناك أكثر من فئة نزلت الأسواق من سيارة شيفروليه وتختلف الأسعار من فئة لأخرى وهي كالتالي:

يبلغ سعر الفئة الأولى من سيارة شيفروليه كابتيفا 2023 LS في السعودية حوالي 76.70 ريال سعودي.

سعر الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه كابتيفا 2023 هو 81.800 ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه كابتيفا 2023 Ls حوالي 87.810 ريال سعودي.

سعر سيارة شيفروليه كابتيفا 2023 في مصر