نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر كيا سبورتاج 2022 مع المزايا والعيوب بعد التجربة الفعلية التي لن يخبرك بها أحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيار سبورتاج 2022 من أكثر السيارات التي بمجرد الطرح الرسمي لها بالأسواق حازت على إقبال كبير من المستخدمين على شرائها، وبعد التجربة الفعلية لها من قبل قائدي المركبات على الطرق الوعرة والسريعة تم الوقوف على مميزات وعيوب السيارة الحقيقة التي تنفرد بها عن باقي هذا النوع من السيارات ذات الطابع والتصميم الرياضي، والتي نستعرضها مع حضراتكم اليوم إلى جانب المواصفات الخاصة بالسيارة، فضلاً عن سعر البيع في الدول العربية.

مواصفات كيا سبورتاج

مواصفات كيا سبورتاج 2022

تم تزويد السيارة بمحرك قوي ينفرد بشاحن توربيني خاص به ويعد المحرك الأساسي للسيارة، إلى جانب ثلاث محركات أخرى وعلى قائد المركبة الاختيار من بينهم، الأول سعته تبلغ اثنان لتر وقوته تصل إلى 183 حصان والمحرك الثاني محرك وقود هجين، المحرك الرابع يعتمد في تشغيله على الكهرباء ونوعه هجين.

وبالنسبة لأبعاد السيارة تبلغ ارتفاعها عن الأرض ما يقارب 65 بوصة، وطولها يبلغ 183.5 بوصة وعرض السيارة يقارب 73.4 بوصة، جاء مقاس قاعدة عجلات السيارة بحجم يبلغ 108.4 بوصات.

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مميزات كيا سبورتاج 2022

تميزت بتصميمها الرياضي الجذاب خاصة لفئة الشباب كما تعد من أكثر السيارات المحققة للراحة بالجلوس بداخلها.

مفتاح السيارة الذكي أحد مميزاتها إلى جانب توفير عدد كبير من مساحات التخزين بداخلها.

تكيف مثالي وعلى أعلى مستوى واستخدام أجود أنواع الفرش الداخلي للسيارة.

توفير أفضل وأحدث أنظمة الأمان بالسيارة.

سهولة البيع والشراء إلى جانب توافر قطع غيار لها بالأسواق لدى الوكيل الحصري للسيارة ( ميزة وعيب).

أنظمة اتصال بهواتف الأندرويد والآيفون.

عيوب سيارة كيا سبورتاج 2022

على الرغم من أن المميزات التي توفرها السيارة ملائمة لسعر البيع، إلا أن مع الارتفاع في معدلات التضخم يرتفع سعرها بالأسواق.

انفراد وكيل السيارات ببيع قطع غيار السيارة يساهم برفع السعر من خلال التحكم به من جهة مكان واحد.

الفئات الثلاث الأولى من السيارة تفتقر لبعض وسائل وأنظمة الأمان إلى جانب نقص في بعض الكماليات.

محرك السيارة غير اقتصادي حيث يستهلك كمية كبيرة منه في الوقت الذي يزداد سعر الوقود عام وراء الآخر.

سعر كيا سبورتاج 2022 الحالي

تم طرح السيارة من قبل الشركة المنتجة لها بوفرة بالأسواق العربية، وفيما يلي سعر بيع السيارة بالسوق السعودي للسيارات وبالسوق المصري:

جاء سعر بيع سيارة كيا سبورتاج 2022 بالمملكة العربية السعودية بداية من 94000 ريال سعودي وحتى 128000 ريال سعودي.

أما عن سعر بيع السيارة في السوق المصري يبدأ من سعر 414.900 جنية وحتى 536000 جنيه

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