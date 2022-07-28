نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 600 ريال فقط.. احصل على اقوي وافضل عروض سيارة هيونداي اكسنت 2022 من عبد اللطيف جميل على 5سنوات في المقال التالي

اقوي وافضل عروض سيارة هيونداي اكسنت 2022 ،قدمت شركة عبد اللطيف جميل سيارة هيونداي اكسنت 2022 بأقل وأرخص الأسعار من دون الحاجة إلى دفع أي مقدم للسيارة على مدار 60 شهر، وفي ذلك الموضوع سوف نقوم بتوضيح كافة أنواع سيارة هيونداي المعروضة في معرض عبد اللطيف جميل، ومن أشهر تلك السيارة سيارة هيونداي اكسنت 2022 الجديدة، وسيتم التعرف على كافة الأسعار المهمة وأعلى أنواع السيارات وفئاتها المختلفة أيضًا في هذا الموضوع، يمكن للسيارة المشي في جميع الطرق المزدحمة والعسيرة بكل سهولة وبساطة بدون مقابلة أي صعوبات، وسوف نتعرف على أهم عروض سيارة هيونداي اكسنت 2022 من عبد اللطيف جميل في السطور القادمة اقوي وافضل عروض سيارة هيونداي اكسنت 2022 عروض عبد اللطيف جميل هيونداي اكسنت 2022 توجد السيارة في معرض عبد اللطيف جميل بكافة ألمزيا والموصفات المذهلة بأقل الأسعار وأرخصها وبأفضل العروض المميزة وسوف نتعرف على تلك السيارة وعروضها وموصفاتها فيما يلي:ـ تزود السيارة بمحرك ذات 4 أسطوانات وتصل سعته إلى 1400 سي سي.

تبلغ قوة أحصنة السيارة حوالي 99 حصان، وقوة عزم الدوران تصل إلى 132 نيوتن متر.

تحتوي السيارة على قير كهربي يعمل أوتوماتيكيًا ذات 4 سرعات.

يتم تقسيط سعر السيارة على مدار خمس سنوات بقسط شهري حوالي 600 ريال سعودي. سعر سيارة هيونداي اكسنت 2022 في جميع أسواق المملكة العربية السعودية توجد سيارة هيونداي اكسنت 2022 في كافة الأسواق العالمية ومن أشهر تلك الأسواق سوق المملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف على سعر تلك السيارة في الأتي:ـ يبدأ سعر السيارة هيونداي اكسنت في المملكة العربية السعودية من 62,780 ريال سعودي

يتم تقسيط هذا المبلغ على مدة 5 سنوات مقسمة على عدة دفعات شهرية تصل تلك الدفعة حوالي 600 ريال.

أما بالنسبة إلى صافي الدخل الشهري وباقي الدفعات فقيمة الدخل الشهري تصل إلى 10 ألاف ريال.

ودفعة أولى تبلغ حوالي 31,458 ريال وقيمة الدفعة الأخيرة تبلغ حوالي 21,973 ريال.

النسبة السنوية لسعر السيارة تعادل 23% ومصاريف الإصدار تكافئ حوالي 313 ريال.

سعر الضريبة الكلي المضاف يصل إلى 11,347 ريال وسعر السيارة الكلي مع قيمة الضريبة تبلغ حوالي 101091 ريال سعودي، وكيفية دفع الضريبة المضافة كاش. عمر شويل - جدة 600 ريال فقط.. احصل على اقوي وافضل عروض سيارة هيونداي اكسنت 2022 من عبد اللطيف جميل على 5سنوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 600 ريال فقط.. احصل على اقوي وافضل عروض سيارة هيونداي اكسنت 2022 من عبد اللطيف جميل على 5سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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